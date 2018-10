Mínguez, seleccionador español de ciclismo: "Me voy, me han engañado"

El seleccionador nacional de ciclismo, Javier Mínguez, expresó su voluntad de no continuar en el cargo "a este precio" en 2019 y denunció que el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Luis López Cerrón, le "engañó" porque trabajó gratis y sin contrato en los años 2013 y 2014 porque, según el mandatario, "no había dinero" para pagarle.

"A este precio no sigo. A partir del próximo 31 diciembre dejo de ser seleccionador. Tal cual. El que sepa ahora que estuve dos años sin cobrar dirá: 'Mínguez es tonto'. Llega un momento en que tienes que parar y entonces, dices 'adiós'. He colaborado a sanear una deuda de la federación, que yo no he hecho", manifestó en una entrevista a Europa Press.

Javier Mínguez llegó a la federación como seleccionador nacional en 2013. Los dos primeros años trabajó sin contrato laboral y de forma gratuita porque el presidente Cerrón así se lo pidió debido a la delicada situación económica de la RFEC, con una deuda de más de 3 millones de euros.

"Es una vergüenza haber estado sin contrato y cobrando cero euros. Cerrón me engañó, porque me dijo que nadie cobraba y que no había dinero para pagarme. Pero, entonces ¿por qué sí lo había para el seleccionador femenino o para que el director técnico cobrara 40.000 euros? Y yo, sin cobrar porque total el 'torero sólo sale una vez al año a torear'. Las cornadas me las llevo yo, que te dan candela en tuiter; las presiones por llevar a un corredor u otro, las soporto yo. Y los demás, en la barrera", denunció.

En 2015 el director vallisoletano firmó un contrato anual de 25.000 euros, que se renovó al año siguiente por dos años cuando López Cerrón salió reelegido como presidente. "Él ya sabe mi opinión. El que se tiene que mover ahora es él. Sabe dónde tiene que llamar, pero si me dice que no hay dinero, que haberlo 'haylo' porque sé lo que pagan los patrocinadores, ya sabe que no sigo", indicó.

Mínguez subrayó el orgullo por ser seleccionador nacional y haber logrado la medalla de oro con Alejandro Valverde en el Mundial de Innsbruck (Austria), aunque reivindicó el "reconocimiento de una deuda atrasada". "No es por Mínguez, es por el ciclismo nacional. Es una vergüenza que el seleccionador de ciclismo cobre 25.000 euros. Debería de equipararse a otros deportes. Que la federación tiene problemas económicos, sí; que hay soluciones, seguro", señaló.

A pesar de todo, la relación personal con López Cerrón no ha tenido "ningún altibajo" desde que se conocen. "Nunca ha habido tensión. Una cosa es la relación personal y otra, la laboral. No me gusta mezclar las churras con las merinas. A los chicos les he dicho que estoy de paso, que esto no me salva la vida. Si no quieren que esté, no estoy. Tengo que pedir muchos favores, y éstos se pagan después", destacó.



"Del ciclismo no me voy, lo llevo en la sangre"

El seleccionador nacional rememoró cómo fue la génesis del oro de Valverde, que se fraguó por el buen ambiente en la concentración previa en el CAR de Sierra Nevada. "Alejandro vino como dos amigos, el 'Saltitos' y el 'Jaba', uno que tiene una imprenta y otro, director de un colegio. Y nada más de bajó del coche me dice: 'Ya lo ves, que no le hecho ni caso'. Porque le había dicho que no disputara la general de la Vuelta, y casi revienta", desveló.

"Del ciclismo no me voy, lo llevo en la sangre. Estuve de 2000 a 2013 sin encerrarme con unos corredores y lo hice con Valverde, 'Purito', Contador ... Tengo unas formas que algunos me aplauden y otros, no. Pero siempre voy de frente. En Granada pensé que había que juntar a la gente y me dieron unos 'palos' tremendos por la concentración. Lo hablé con Alejandro antes del Tour, le dije gana tres o cuatro etapas y no disputes la general ... y se metió en la pelea", añadió.

Mínguez destacó el trabajo de los auxiliares y el personal de la federación que solucionó el problema del vuelo hacia Innsbruck. "Si tienes a muy buena gente alrededor, la cosa funciona. Yo sin los auxiliares no soy nadie. 'El Rubio' ha venido a Sierra Nevada para hacer equipo, y sin cobrar", señaló.

Acerca de las nuevas insinuaciones de la prensa francesa, que recuerda la sanción de Valverde por la 'Operación Puerto', aclaró que el murciano ya cumplió con la justicia. "Estuvo dos años sancionado sin haber matado a nadie. El 'problema' de Valverde es que no sabe vivir sin la bicicleta, y eso no les pasa a todos. Tengo un mensaje de felicitación de Cyrille Guimard, que creo que es alguien en Francia, que me felicita por la victoria de Alejandro. Lo que diga un periódico que busca volver al pasado no me interesa. No será la primera vez que pierda un juicio", comentó.

Por otro lado, consideró que debe haber cambios en la regulación de los premios. "Valverde se proclama campeón del mundo, pero, por lo que sea, no puede correr los Juegos y no se reparte el dinero de la 'bolsa' de las primas. Los chavales que han trabajado Mundial no ven un duro, y eso está muy mal hecho", lamentó.