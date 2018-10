En busca del gol perdido

Bale no sufre ninguna lesión.

El Real Madrid intentará olvidar su mala racha actual de resultados y acierto y volver a la senda de la victoria en su visita de hoy (21.00 horas) al CSKA de Moscú ruso en la segunda jornada de la Liga de Campeones, un partido en el que no puede fallar si no quiere que salten las alarmas.

El pasado 19 de septiembre, el actual campeón de Europa derrotaba claramente a la Roma (3-0) en su estreno continental y los elogios se disparaban hacia su fútbol. Apenas una decena de días después, los ánimos están más enfriados tras lo visto en los dos últimos encuentros, con duro revés en el Ramón Sánchez-Pizjuán y empate sin goles en el derbi del sábado ante el Atlético de Madrid.

Los de Julen Lopetegui esperan ahora salir de esta, de momento, mini crisis con una victoria lo más convincente posible en Moscú y en un Luzhniki que fue la 'tumba' de la selección española en el pasado Mundial. Todo lo que no sea ganar arrojará más dudas a un proyecto que además se está topando con su casi previsible falta de gol tras la marcha de Cristiano Ronaldo.

El tanto de Marco Asensio ante el Espanyol es el último que han celebrado los madridistas, incapaces no sólo de ver puerta ni ante el Sevilla ni ante el Atlético, sino también de generar un buen número de ocasiones. La buena segunda mitad ante los de Diego Pablo Simeone no tuvo continuidad en el área rival y tendrá otra prueba seguramente ante un CSKA que optará por refugiarse e intentar sorprender al contragolpe, sabedor de que su rival llega aún más mermado en su parte ofensiva. Karim Benzema no ha dado continuidad a su buen inicio de temporada y parte del Bernabéu ya se lo recordó cuando fue sustituido en el derbi, mientras que Gareth Bale se ha topado con su primer problema muscular de la campaña y no será de la partida en la capital rusa, lo que obliga a Lopetegui a buscar nuevas soluciones para paliar este déficit ante oponentes bien organizados y que tampoco solventa un mediocampo más generador de fútbol que anotador.

De hecho, su centrocampista más goleador, Isco Alarcón, tampoco estará disponible, y al parte de bajas ante el CSKA hay que añadir al capitán Sergio Ramos, que tampoco viajó a Rusia, y al brasileño Marcelo, otro futbolista que pese a su flojo inicio da siempre un plus en ataque más que Nacho. Este se perfila de nuevo su sustituto como en el derbi, aunque la ausencia del central de Camas podría hacer que bajase al centro de la defensa junto a Varane y que tuviese la oportunidad de debutar el prometedor canterano Reguilón.