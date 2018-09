Mir: «Estamos tranquilos, pero algo hacemos mal»

Apela a la intensidad y a la concentración para sumar contra el Ebro.

La sinceridad es un rasgo que predomina en las declaraciones del entrenador del Alcoyano Vicente Mir. Consciente de que el despegue en la Liga, apenas 5 puntos en otras tantas jornadas, se encuentra por debajo de las expectativas optó por la vía crítica para definir la situación. «Es cierto que trabajamos bien y que estamos muy tranquilos tanto los futbolistas como el entrenador, pero también es cierto que algo nos está faltando, algo estamos haciendo mal cuando los partidos no se están ganando. Psicológicamente nos vendrían muy bien los 3 puntos contra el Ebro para coger confianza y también a efectos de la clasificación», explicó.

El míster valenciano admitió haber trabajado una sistema alternativo de cara al encuentro de mañana en el complicado campo de La Almozara. «Ellos juegan un 5-4-1 y dificulta un poco el tema de la presión a la que estamos acostumbrados. Posiblemente pueda cambiar, aunque no lo tengo claro».

La decisión no dependerá, en ningún caso, de la disponibilidad de efectivos. «No tengo ningún problema para jugar como siempre. Recupero a Tomás Ruso y el único problema es el de Barreda que tiene una molestia en el dedo, pero creo que podrá estar. De no haber contado con Tomás, tengo a Navarro que puede actuar de central o lateral. Dispongo de muchas posibilidades ahí. Arriba recuperamos a Braulio que ya está disponible para disputar 90 minutos. En el mismo caso está Omgba. En cuanto a número de jugadores no tengo ningún problema».

Mir tampoco esquivó el excesivo número de tantos encajados. «No nos llegan tanto para hacernos tantos goles, pero no es fallo del portero ni de la defensa. Es una cuestión del colectivo. Contra el Espanyol B, por ejemplo, fue una falta de atención en dos jugadas que sabíamos que iba a pasar. No estamos suficientemente concentrados y pasa lo que pasa».

La peculiaridad del feudo del Ebro, sintético y de reducidas dimensiones, obliga a extremar la atención y a sacar petróleo de la estrategia. «Son partidos en los que hay que dar importancia a los saques de banda, a nivel ofensivo como defensivo, porque cada vez más en Segunda B se producen goles por la estrechez de los campos. Hay que defender bien los saques de esquina y las faltas. En esos campos el balón parado es un 70 por ciento de tener el partido ganado, al igual que las segundas jugadas».



Un colista que merece más

Por último, el entrenador blanquiazul advirtió de la posición engañosa en la tabla del Ebro, «farolillo rojo» con solo dos puntos. «Llevamos tan sólo cinco partidos y es pronto para saber qué equipos estarán abajo o arriba al final. Por los partidos que he visto no merece ser último. En cuanto al campo es difícil, pero ellos han hecho sus mejores partidos fuera de casa. Creo que va a ser un encuentro similar al que jugamos contra el Atlético Baleares. Dos equipos con intensidad y peleando hasta el final», sentenció Mir.