Lara González: «Las deportistas necesitamos más visibilidad todo el año, no solo en las grandes citas»

Hoy comienza a preparar su tercer Europeo, que tendrá lugar en noviembre en Francia, donde ahora juega la Liga con el Bessançon. Tiene ya dos metales continentales y reclama más ayuda al deporte femenino.

Lara González Ortega (Santa Pola, 22-2-1992) es una de las jugadoras más destacadas de la selección española de balonmano y a sus 26 años cuenta con una amplia experiencia internacional. Se formó en la cantera del Club Balonmano Elche Mustang y rápidamente destacó. Ha jugado en cuatro ligas europeas diferentes. En España con el Elche, en Francia con el Metz Handball, en Hungría con el Siofok y en Dinamarca con el Team Esberg.

Después de ser la capitana del equipo nacional que ganó los Juegos del Mediterráneo del pasado verano en Tarragona, esta temporada ha vuelto a tierras francesas tras fichar por el Bessançon y desde el lunes se encuentra concentrada con las «Guerreras» para disputar tres partidos amistosos de preparación para el Campeonato de Europa que tendrá lugar en Francia del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Hoy (18.30 horas) frente a Argentina en Leganés, el viernes (16.45) contra Austria en Guadalajara y el sábado (17 horas) en Alcalá de Henares, de nuevo frente a las austriacas.

P Se ha convertido en fija en la selección española. ¿Cómo lo lleva?

R La verdad es que muy bien. Siempre es un orgullo defender los colores de España. Llevo ya casi seis años en la selección absoluta y ojalá pueda seguir viniendo muchos más.

P Este año ha decidido volver a la liga francesa después de varias temporadas en Dinamarca donde el balonmano es el deporte rey. ¿Ha notado mucho el cambio?

R Los cambios siempre se notan y más después de dejar un país como Dinamarca donde se vive el balonmano de forma muy intensa. En Francia me encuentro muy bien y muy a gusto. La selección francesa es la actual campeona del mundo y eso siempre tiene repercusión. Además, este año han vuelto muchas internacionales y es una liga muy competitiva. En noviembre se disputa allí el Europeo y es un país donde, también, se vive mucho el balonmano.

P La selección española se está preparando para ese Campeonato de Europa. ¿Con qué aspiraciones parten las «Guerreras»?

R Estamos todavía en la fase de preparación y, como siempre, nuestra intención es competir al máximo e intentar llegar lo más lejos posible. Sabemos que en un Europeo hay mucha igualdad y puedes quedar campeona o no pasar la primera fase. Es la competición más difícil que hay porque todos los rivales son fuertes y tienes que jugar todos los partidos al cien por cien, a diferencia de un Mundial en el que te puedes encontrar a alguna selección más floja.

P Usted salió de la cantera del Elche Mustang, un club al que considera su casa y que este año parece que ha configurado uno de los mejores equipos de las últimas temporadas. ¿Hasta dónde puede llegar el conjunto ilicitano?

R Han formado una plantilla muy buena con jugadoras de gran nivel y de mucho futuro. Han tenido mala suerte con las lesiones, como la de Ivet (Musons) en los Juegos del Mediterráneo. Es un gran proyecto con muchas aspiraciones. Cuando recuperen a todas las jugadoras y todas estén al cien por cien puede plantarle cara a cualquiera y puede hacer una temporada muy bonita.

P El deporte femenino está de moda en España. Mireia Belmonte o Carolina Marín a nivel individual o las selecciones de baloncesto y de balonmano se han situado en la élite en los últimos años. ¿Como lo ve y que le falta para tener más repercusión en la sociedad?

R Es cierto que se están consiguiendo muchos resultados muy buenos en las últimas grandes competiciones, pero faltan más ayudas y más apoyo de los medios de comunicación y de las instituciones, como existe en otros países.

P ¿Y eso cómo se consigue?

R Además de logrando buenos resultados, teniendo más continuidad en los medios de comunicación. El deporte femenino en España necesita tener más visibilidad a lo largo de todo el año, sobre todo en la televisión, y no solo en las grandes competiciones y en los grandes torneos, como ocurre hasta ahora. Por muchos resultados que se consigan, si la gente no los ve por televisión o en otros medios, dificilmente, se va a poder darle publicidad y si no hay visibilidad es difícil que puedan llegar apoyos de los patrocinadores y ayudas de las instituciones. Estamos mejorando, pero todavía queda mucho por hacer en el deporte femenino.