Denis Vulcan dará el salto al profesionalismo de la mano del MsTina Focus

Mundialista en Doha 2016 y Bergen 2017, representando a la selección de Rumanía, el ciclista de Albatera Denis Vulcan estará el viernes en la capital de Tirol, Innsbruck, para conquistar el maillot "arcoíris" de la categoría sub 23, unos días después de firmar por un año con el equipo continental italo-rumano MsTina Focus y de esta forma, poder dar el salto al profesionalismo.

En los últimos meses, Vulcan ha estado compitiendo en dicha escuadra como "stagiaire" (becario) en los tours de Szeklerland y Hungría, además de en el Trofeo Matteoti.

Después de ser en 2017 el mejor corredor juvenil con el Esetec Cartagena dio el salto como sub 23 con el Escribano Team, antes de recalar en el MsTina Focus. "Estoy muy contento de que piensen en mí para la próxima campaña después de que durante 2018 mis resultados no hayan sido los que hubiera querido debido a una anemia que me ha impedido rendir", reconoce Denis Vulcan, nacido en la localidad rumana de Arad, el 18 de agosto de 1999, aunque dice sentirse alicantino «ya que desde los tres años vivo en Albatera con mis padres».

Hace un año, en una entrevista concedida a este periódico, antes de dar el salto al Escribano Team, confesaba que el corredor que más admiraba era Tom Dumoulin, aunque «me gustan los luchadores como Sagan, Urán y Adriano Malori». Su sueño era llegar al profesionalismo y «correr una gran vuelta por etapas». De momento, su primer objetivo ya se ha cumplido de la mano del MsTina Focus.

En Innsbruck, donde ya se encuentra concentrado, declara: "Espero terminar la temporada dando todo lo que tengo y tratando de estar lo más arriba posible en este Mundial. No estoy a tope, pero me siento con muchas ganas. Luego, tocará descansar y pensar en la próxima campaña, en la que tendré la oportunidad de competir con ciclistas que hasta ahora sólo he podido ver por televisión. Mi objetivo será seguir progresando en este mundo del pedal".

Vulcan ha reconocido ya el circuito del Mundial y le parece muy duro: "Son 180 kilómetros de recorrido con tres mil metros de desnivel".