El sanvicentero Andújar y el colivenc Ureña participan en el Europeo de Berlín

Cinco deportistas del Proyecto FER (Foment d'Esportistes amb Reptes) competirán en el Campeonato de Europa absoluto de atletismo al aire libre de Berlín y dos de ellos son alicantinos: Jorge Ureña (Onil) y Daniel Andújar (San Vicente), a los que se unen las valencianas Fátima Diame y Carmen Ramos.

El mediofondista Daniel Andújar afronta en Berlín su segundo Campeonato de Europa absoluto. En Ámsterdam 2016, superó la primera criba, pero no pudo alcanzar la final al caer en las semifinales. «El nivel en Europa es muy alto en los 800 metros, pero me gustaría meterme en la final. No descarto nada y el objetivo con el que viajo a Berlín es conseguir una medalla. Llego en un buen momento de forma y antes de correr las medallas no tienen nombre, hay que ganárselas en la pista», dijo el sanvicentero.

Para Jorge Ureña, la cita continental de Berlín tiene un significado muy especial. El deportista de Onil busca revancha tras la amarga experiencia vivida en el Europeo de 2016 en Ámsterdam. En la capital holandesa, Ureña iba de hacer una gran marca en el decatlón, de ascender al podio y de conseguir el pasaporte para los Juegos Olímpicos de Río 2016. No obstante, tres nulos consecutivos en la prueba de disco diluyeron sus ilusiones en apenas media hora. «Espero que no pase lo mismo, viajo con ilusión y en un muy buen estado de forma, sabiendo que es muy difícil por el gran nivel que hay. Si tengo que apuntar a un objetivo, sería quedar entre los ocho primeros», dice el colivenc.