Raúl Alarcón: "Sueño con llevarme de nuevo para Sax el amarillo de la Volta"

La edición número 80 de la Volta a Portugal arrancará hoy con un prólogo cronometrado en Setúbal de 1,8 kilómetros y el ciclista alicantino Raúl Alarcón, del equipo W52-FC Porto, vencedor la pasada edición, como principal favorito. El sajeño tendrá llega en el mejor momento de forma de la temporada tras ganar hace un par de semanas el Gran Premio Nacional 2. Una caída y una lesión provocaron que su inicio de campaña no fuera bueno, pero ya está ahí, con el dorsal número uno, dispuesto a conquistar de nuevo el maillot amarillo de esta preciada ronda por etapas. "Llego bien y con la moral por las nubes tras mi último triunfo. Tuve un par de reveses en el inicio del año pero ya estoy como yo quería dispuesto a ganar de nuevo la Volta. Es un orgullo salir con el número uno y voy a tratar de que no me lo arrebaten", afirma Alarcón.

La carrera comienza hoy en Setubal y acaba el 12, con una contrarreloj de 17,3 kilómetros, en Fafe. "Es una ronda muy exigente, con etapas de montañas duras, con jornadas para esprinters y ausencia de bonificaciones. La verdad es que me gusta", repite el corredor de Sax antes de recordar con cariño la localidad de Setúbal, donde hoy arranca la prueba. "El año pasado me vestí de amarillo en esta ciudad y ya no me lo pudieron quitar. En esta ocasión, es un prólogo muy corto, no es muy favorable para mí, aunque voy a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Habrá mucho tiempo por delante para vestirse con dicho jersey", repite.

Alarcón tendrá en su propio equipo a los principales adversarios, entre ellos el también español Gustavo Veloso, que ya ganó esta carrera en 2014 y 2015. "Siempre digo que es la carretera la que pone a cada uno en su sitio. Yo salgo a darlo todo y será mi director Nuno Ribeiro el que decida las distintas estrategias a seguir. Yo estoy contento con mi escuadra, tanto en mi equipo como en el resto del ciclismo portugués se me valora y estoy convencido de que puedo estar adelante porque me encuentro bien. ¿Favorito? El nivel es alto, hay muchos corredores dispuestos a dar batalla, y lo que importa es que el amarillo se lo lleve alguien de mi equipo. Con esa intención salimos, aunque, como es lógico, sueño con volver a llevarme para Sax el maillot de la Volta", relata.

Una exigente carrera

Tras las etapas de los días 2 y 3 de agosto, Alcácer do Sal-Albufeira y Beja-Portalegre, la montaña llegará el día 4 de agosto (tercera etapa) en los 177,8 kilómetros que unirán Sertã con Oliveira do Hospital. Habrá cinco puertos de montaña. La etapa reina se disputará al día siguiente con dos puertos de categoría especial y uno de tercera entre las ciudades de Guarda y Covilhã, muy cerca de la frontera con las provincias españolas de Salamanca y Cáceres. "Un bonito día para estar con los mejores y que tengo apuntado en mi agenda", reconoce Raúl Alarcón

El 6 de agosto, el pelotón tendrá, a priori, una jornada de transición entre Sabugal y Viseu, con 191,7 kilómetros. Tras una jornada de descanso, los ciclistas, ya en la zona norte lusa, afrontarán una etapa con cuatro puertos -uno de primera categoría- entre Sernancelhe y Boticas.

El 9 de agosto tendrán lugar una jornada más tranquila entre Montalegre y Viana do Castelo (165,5 kilómetros), mientras que al día siguiente la carrera se pondrá cuesta arriba con los cuatro puertos que escalarán entre Barcelós y Braga.

La penúltima etapa, entre Felgueiras y Modim de Bato, contará con una de las cumbres míticas de la Volta, la subida a la Serra de Graça, mientras que el colofón será una crono de 17,3 kilómetros en la ciudad de Fafe.

Presencia de Antonio Molina

Hoy miércoles comienza la carrera 131 corredores de 19 equipos, entre ellos los españoles Caja Rural y Euskadi Murias, y el Team Ecuador. En los cajeros destacar la presencia del también ciclista javiense Antonio Molina, que llega en un buen momento de forma dispuesto a "pescar" el triunfo en alguna etapa. Esta Volta a Portugal promete protagonismo alicantino.