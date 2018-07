La selección española conquista su segundo Europeo femenino sub 19 consecutivo

Un gol de falta de María Llompart hizo historia para España, que ganó su segundo Europeo sub-19 consecutivo tras vencer 0-1 a Alemania en un partido marcado por el maleficio de los palos que sufrieron las chicas de Jorge Vilda.



La selección española soñaba con revalidar el título que consiguió el año pasado, cuando ganó 3-2 a Francia en Belfast. Aquella victoria fue la culminación a una serie de cuatro finales consecutivas de las que perdieron las tres primeras frente a Holanda, Suecia y Francia. A la cuarta fue la vencida y, este lunes, el doblete estaba al alcance de su mano.



Sólo 90 minutos separaban a España de conseguir su segundo Europeo seguido después de cinco finales. Todo un reto para las jugadoras españolas, que se citaron con la historia para convertirse, junto a Alemania, en las únicas selecciones que pueden presumir de ocupar el primer escalafón del podio un par de ocasiones consecutivas.



El cuadro germano lo consiguió en 1999 y 2000, y en 2006 y 2007. En esta ocasión, Alemania era el último obstáculo para las españolas, que firmaron un partido mucho más completo que sus rivales.



España siempre quiso la victoria. No se escondió y fue a por ella desde el primer minuto. Alemania, con pocos argumentos, fue arrinconada por sus rivales, que no tuvieron mucha suerte con sus acercamientos. Los palos, o la portera Stina Johannes, evitaron una cómoda victoria.





La primera en intentarlo fue Nerea Eizaguirre, que remató un balón suelto en el área tras un saque de falta y que se encontró con Johannes. Después, María Llompart probó suerte con un disparo lejano que se marchó desviado. Y, finalmente,con un potente disparo que golpeó en el larguero de la portería de Alemania., con un 0-0 y con ganas de resistir las acometidas del cuadro español durante el segundo acto. No tardaron en llegar. El dominio de España creció y, de nuevo, los palos evitaron que se adelantara en el marcador., que soltó un derechazo desde fuera del área que golpeó en la escuadra izquierda de la portería defendida por Johannes.La maldición de los palos la sufrió también Carla Bautista, con un centro que golpeó de nuevo en un poste y con un remate a la madera tras un pase en profundidad mágico de Rosa Márquez.Además, en otro acercamiento de Laia Codina, apareció otra vez Johannes para sacar una mano milagrosa que evitó el gol de España.Con Alemania hundida, y con España sin suerte, el futuro parecía destinado a una prórroga definitiva. Pero, casualidades del fútbol, Johannes, después de firmar un gran duelo, no estuvo demasiado acertada en el tanto que dio el título a España.que, sin embargo, fue bastante centrado aunque pegado al larguero. Johannes, cerca de la pelota, no reaccionó pronto y, por fin, después del asedio, España logró una diana definitiva con la que consiguió un segundo título consecutivo histórico. Alemania y los palos no pudieron con las chicas de Vilda.Johannes; Sakar (Kaut, min. 81), Ebert, Schmidt, Wittje; Müller, Lohmann; Krumbiegel, Stolze, Kössler; y Anyomi.Echezarreta; Ohiane, Laia Codina, Torrodá, Pinillos; Baena, Abelleira (Katie, min. 86), Llompart, Carmona; Eizaguirre (Athenea, min. 60) y Carla (Julve, min. 78).0-1, min. 80: Llompart.Ivana Martincic (Croacia). Mostró cartulina amarilla a Carla (min. 39), de España.Final del Europeo sub-19 femenino disputada en el Tissot Arena de Biel en Berna (Suiza) ante unos 4.000 espectadores. Presenció en directo el encuentro Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.