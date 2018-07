Quique Garrido asume el reto de suplir a Pedro Rivero en la cancha

Movimiento serio. El HLA Alicante ha convencido a Quique Garrido, 36 años y 1,79 metros, para que asuma la responsabilidad de suplir en la cancha a Pedro Rivero. Se trata de un base de largo recorrido en las competiciones FEB, donde ha conseguido ligar su nombre a múltiples éxitos colectivos en Oro. Haber coincidido y conectado muy bien con el actual director deportivo de la entidad, Guillermo Rejón, en el Palencia, en la campaña 13-14, ha facilitado la salida del director de juego catalán de un club con el que el año pasado disputó las semifinales del play off de ascenso a la ACB frente a Manresa, que terminó subiendo. Sus promedios: 6,8 puntos, 1,5 rebotes y 2 asistencias. Pero lo mejor de su contratación no son los números sino el rol que va a desempeñar: controlar el ritmo, imponer la pausa y convertir en realidad las ideas del técnico, sobre todo en instantes de tensión máxima, cuando no ha de temblar la mano.

"Es un base con mucha capacidad de pase, con una toma de decisiones muy buena. Sabe a quién darle la pelota o cuándo pasarla. Es capaz de tirar y asumir tiros importantes cuando el equipo lo necesita. Además, sabe leer muy bien el juego de bloqueos directos", destaca de él preparador del HLA, Pedro Rivero. CB Canarias, Clavijo, Navarra, Mellila y Palencia (en dos etapas diferentes) han sido sus destinos en LEB Oro desde el año 2009. Quique Garrido es el noveno jugador del nuevo proyecto lucentino tras las confirmaciones de Devin Schmidt, Vladimir Nemcok, Kingsley Obiekwe, Nacho Díaz, Chumi Ortega, Álex Galán, Boubacar Sidibe y Georvys Elías.