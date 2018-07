La Organización Nacional de Trasplantes concluye que el trasplante de Abidal se realizó conforme a la ley

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha concluido que el trasplante hepático de donante vivo efectuado al exfutbolista del FC Barcelona Eric Abidal "se realizó conforme a la ley", y anuncia que, si se reabre el caso, se personará como acusación particular.



La ONT, en colaboración con el Hospital Clinic y la Organización Catalana de Trasplantes (OCATT), ha revisado "todos y cada uno de los pasos del proceso" en el ámbito de sus competencias; es decir, desde el punto de vista clínico y sanitario, ha informado la organización en un comunicado.



La Organización Nacional de Trasplantes llevó a cabo una investigación tras publicarse supuestas irregularidades en el proceso de trasplante de hígado al que se sometió el exfutbolista y actual secretario técnico del FC Barcelona el 10 de abril de 2012. Un hígado de donante vivo procedente, según dijo él y el club, de su primo. Tras estas informaciones, Abidal publicó una imagen junto a su primo en el que se les veía tras ser intervenidos.





Con la publicación de esta imagen quiero pedir respeto hacia mi primo Gerard y defender su honorabilidad.

Denuncio públicamente la actitud de algunos medios que siguen poniendo en duda la legalidad de una intervención que me salvó la vida¡Basta ya! pic.twitter.com/d8Nui1bJWQ — Eric Abidal (@EAbidalOfficial) 5 de julio de 2018

En paralelo a la investigación de la ONT, el Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña ha realizado, cuyo informe final aún no se ha emitido.La ONT ha constatado que Abidal estuvo en lista de espera para trasplante de donante fallecido y que, ante la progresión de su enfermedad, el equipo médico consideró la opción de un trasplante hepático de donante vivo, lo que no excluía la posibilidad del trasplante de donante fallecido si hubiese surgido un órgano compatible, ha matizado.Ha asegurado quedocumentalmente en el hospital, primer filtro que la ley contempla para la donación de vivo.Y que, aunque la legislación no exige que la donación entre vivos tenga que producirse en el ámbito familiar, al conocerse la relación de parentesco con el donante, ésta se verificó documentalmente.tanto del donante como del receptor, de los que se deduce que son primos hermanos", ha añadido la ONT.El donante fue sometido a una "rigurosa" evaluación médico-quirúrgica y psicosocial, donde se analizaron sus motivos para la donación y su relación con el receptor.Luego, el caso fue valorado por el Comité de Ética asistencial del centro con resolución positiva -segundo filtro necesario para estos procesos-, que concluyó que existía un entorno familiar, laboral, económico y social del donante favorable a la donación.Además, antes de la intervención,, quien comprobó documentalmente la relación entre donante y receptor y certificó que el proceso se realizaba de forma libre y altruista, es decir, que cumplía con el tercer y último filtro legalmente establecido.El Hospital Clinic ha confirmado que en el Juzgado del Registro Civil de Barcelona en el que compareció el donante existe una copia de su documento de identidad.La comunicación con el donante, que solo habla francés, la mantuvo unque domina esa lengua, por lo que no intervino ningún traductor.Pese a todo eso, "dada la gravedad extrema de los hechos denunciados" y teniendo en cuenta que sus competencias se limitan al ámbito clínico-sanitario, la ONT se personará como acusación particular en el supuesto de que la jueza decida reabrir el caso.Y advierte de que si estos hechos no se investigan hasta el fondo pueden generar desconfianza entre la ciudadanía sobre el, que permite salvar miles de vidas cada año.La ONT se ha puesto a disposición de la Fiscalía y de la Guardia Civil para proporcionarles cualquier tipo de información que puedan necesitar en relación a este caso y ha insistido en su "tolerancia cero" con el tráfico de órganos.