El Eldense ficha a un jugador con contrato en vigor en otro club

C. D. E.

Beibel, durante la firma de su contrato con el Eldense. C. D. E.

El Eldense hace oficial el fichaje del mediocentro Luis Andrés Azorín "Beibel", quien posó frente al escudo azulgrana y durante la firma del pertinente contrato con la entidad deportivista. Sin embargo, el anuncio del fichaje de Beibel ha creado malestar en el Dénia, club que asegura tener un contrato en vigor con el nuevo futbolista azulgrana: "Firmó con nosotros hace una semana y lo presentamos. Es jugador nuestro, ahora que llame el Eldense y me cuente cómo va la historia", asegura el director deportivo del equipo dianense, Cayetano Bertó.

En ese sentido, el propio Bertó afirma que "Beibel tendría las cosas arregladas conmigo si el Eldense no lo hubiera presentado, no se han hecho bien las cosas". Por el momento, el director deportivo del Dénia continúa aguardando noticias de Elda: "Espero una llamada del Eldense para que deshagamos este entuerto", añadiendo que "el jugador bastante daño nos ha hecho ya marchándose de esta manera, es una cosa que no nos merecemos, sobre todo por el gran esfuerzo que hicimos para poder firmarlo".

Además, Cayetano Bertó reivindica la figura del Dénia: "Aunque estamos en Preferente somos un club histórico, intentamos hacer las cosas de la mejor manera. Yo, con un jugador que tuviera contrato en otro club, no hubiera hecho como el Eldense", subrayando que "tenemos un contrato firmado por el jugador y lo podemos demostrar".

Por su parte, Beibel asegura que "tenía un precontrato con el Dénia, pero luego me salió la oportunidad del Eldense", añadiendo en ese sentido que "hablé con el director deportivo del Dénia y lo ha entendido, le ha sabido mal como a mí, porque llevaban mucho tiempo insistiendo en que fuera, y por fin este año habíamos alcanzado un acuerdo". Además, Beibel se muestra "agradecido" con el club dianense "por haberlo entendido y por la confianza que han puesto en mí", sentencia el futbolista de Ibi.

Por otro lado, el Deportivo también anuncia la renovación del delantero eldense Miguel Sánchez, al mismo tiempo que ha alcanzado un acuerdo con el lateral derecho Juanfran Sánchez, procedente del Novelda, para que vuelva a vestir de azulgrana, ya que en la campaña 2015-16 jugó con el Eldense en Segunda B.