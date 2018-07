El Novelda se inscribe en Tercera División

El corazón del Novelda vuelve a latir después de que la junta gestora que dirigía el club decidiese inscribir al equipo en Tercera División, la plaza que le corresponde deportivamente, tal y como anunció el club de La Magdalena en un comunicado. En ese escrito se hace referencia a que "la entidad verdiblanca ha decidido, tras una reunión con el alcalde de la ciudad, inscribir al Novelda Club de Fútbol en Tercera División, abriendo así un período en el que buscar una nueva junta directiva que continúe el proyecto deportivo en Tercera División".

Por lo tanto, después de la convulsión por la desaparición del club al tratar de fusionarse con el Intercity de Sant Joan, parece que hay un hilo de esperanza entre los aficionados para poder hacer efectiva esa plaza antes del 31 de julio. En ese escueto comunicado, el club hace un llamamiento a los seguidores verdiblancos incidiendo en que "es ahora cuando nuestro Novelda C.F. necesita de todo el apoyo de la afición para seguir adelante en esta nueva etapa. Del mismo modo esperamos contar con las empresas colaboradoras, comercios e instituciones públicas, y ser capaces, entre todos, de encontrar una solución que permita a este club de 93 años de historia continuar existiendo durante muchos años más".

En el comunicado no se hace ninguna mención a los posibles acuerdos que se pudieran alcanzar en las reuniones donde estuvieron presentes miembros de la junta gestora del Novelda C.F., directivos del Novelda U.D.C.F. y el acalde de la localidad Armando Esteve. Lo que sí parece es que las reuniones van a seguir manteniéndose en una búsqueda de soluciones que hace un mes parecía que no había y que llevó al Novelda a fusionarse con el Intercity, algo que no ha aceptado la Real Federación Española de Fútbol.

Por otro lado cabe reseñar que el club también ha reservado la plaza del Novelda B en Primera Regional, así como la del equipo juvenil y del cadete, inscribiéndolos en sus respectivas categorías.