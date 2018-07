Tuvo que se evacuado en un helicóptero al Hospital de Manises y se le amputó un dedo

El ciclista alemán John Degenkolb, nada más ganar el domingo la etapa del Tour con final en Roubaix, recordó como el 23 de enero de 2016, en el termino de Benigembla, en la CV-720, un vehículo invadía el carril contrario por el que circulaban algunos de los ciclistas del equipo alemán Giant-Alpecin, entre lo que se encontraba él, y los arrollaba frontalmente. Estaban realizando la pretemporada en Calp y el alemán sufriría lesiones por todo el cuerpo y un dedo de la mano se le quedó colgando.

Junto a su compañero Haga, que casi pierde un ojo, tuvieron que ser evacuados en helicóptero. "No recuerdo cuando el coche nos atropelló y quizás mejor no hacerlo. El mayor recuerdo es el sufrimiento y el dolor. Las semanas y los meses después fueron muy duros y complicados. No sabía cuánto tiempo iba a pasar y si iba a volver a subirme a la bici. En el brazo tenía una herida enorme, el hueso roto... Algo te sucede cuando te cortan un dedo. Tienes que adaptarte, cambiar la forma de pedalear y cambiar de marchas. Antes lo hacía con el anular y ahora lo hago con el dedo corazón", contaba el alemán después de su accidente.

"Espero que un día durante el Tour pueda olvidarme de todo lo que me ha pasado. Mi deseo, mi mayor sueño es ganar alguna etapa", prometió en ese 2016. Dos años después su pesadilla se ha acabado. Degenkolb visitó el infierno y ya ha vuelto como lo que era, un gran ciclista. Han sido dos campañas díficiles, de trabajo en la sombra y de paso por el diván. Salir a entrenar cada día resultaba para él un suplicio por el miedo a ser atropellado de nuevo.

El prestigioso cirujano Pedro Cavadas, en el Hospital de Manises, donde fue trasladado tras el accidente, se encargó de reconstruir un dedo de la mano al germano, y confesó entonces que volvería a correr. No sólo no ha vuelto a pedalear sino también a subir a lo más alto del podio. Había ganando, antes de su accidentes, clásicas como la Milán-San Remo y la París-Roubaix y tras dos años sin triunfos de renombre asomó con fuerza en la mítica etapa del pavés de Roubaix.