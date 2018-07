Novak Djokovic derrota a Anderson y consigue su cuarto título en Wimbledon

El tenista serbio Novak Djokovic ha conquistado su cuarto título del torneo de Wimbledon, el decimotercer entorchado de 'Grand Slam' en toda su carrera, después de ganar este domingo en la final al sudafricano Kevin Anderson por 6-2, 6-2 y 7-6(3) en un partido que se ha alargado dos horas y 18 minutos.



Este tercer 'grande' de la temporada sirvió al balcánico para retomar la senda del éxito después de casi dos años lastrado por lesiones en su codo derecho y también por fases de dudas, junto a falta de motivación reconocida por él mismo e incluso rumores con inquina sobre su vida amorosa. Un periodo de convalecencia, física y mental, del cual se redimió ahora adjudicándose su cuarto trofeo en el All England Club.





