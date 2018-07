Plata para el Club de Regatas en el Nacional alevín, infantil y cadete

Mientras este fin de semana el Club de Regatas de Alicante estaba inmerso en la prueba de vela más importante de su calendario deportivo, Tabarca Vela Diputación de Alicante con más de 500 regatistas de toda España, su sección de remo viajaba a Sevilla para participar en el Campeonato de España por clubes de las categorías alevines, infantiles y cadetes.

Con 64 clubes participantes el Real Club de Regatas de Alicante finalizaba en un segundo puesto nacional, lo que supone un rotundo éxito de su sección de remo que culmina la temporada con un broche de oro para su cantera de deportistas, augurando un futuro más que prometedor e imponiendo su supremacía a nivel nacional.

Los dos oros han sido para el 4 scull Infantil y Cadete Masculino formados por J. Herranz, A. Vidal, N. Cayuela, A. Sala, A. Suarez, G. Tomé, F. Nutz y M. Salas, que además de proclamarse campeones de España demostraron contundentemente su supremacía, no sólo en el pase de las eliminatorias en donde no tuvieron rival, sino también al vencer con total rotundidad en las dos finales.

La plata fue para las féminas cadetes en dos sin timonel del RCRA formado por A. Crespo y A. Juan que después de una muy buena temporada lograron alzarse con el segundo puesto detrás de Hondarribia en una dura lucha por subirse al podio.

En cuanto al resto de la cantera, los jóvenes promesas del club alicantino también hicieron de las suyas en la capital andaluza y comenzaron ya a despuntar mostrando ese carácter campeón que identifica al Club de Regatas. Las infantiles femeninas del 4 scull consiguieron quedar en un cuarto puesto en la pequeña final, los alevines masculinos del 4 scull consiguieron un sexto puesto y un octavo fue el resultado del doble infantil masculino.

Después de una dura temporada de competiciones y entrenamientos la cantera del Club de Regatas sigue los pasos de sus mayores y promete seguir con la saga de campeones que tantos éxitos han dado y dan, no sólo al club alicantino, sino a la ciudad y provincia de Alicante, que campeonato tras campeonato impone su ley del remo demostrando que su cantera de campeones no sólo no termina sino que crece día a día.