El petrerense Álex Albert, subcampeón de la Comunidad Valenciana

El joven resto de Petrer Álex Albert no pudo conquistar el título autonómico sub16 individual de "escala i corda" al perder en la gran final, disputada en el trinquete de Petrer, contra Vicent de Massamagrell (45-60).

El pelotari tenía muchas esperanzas de poder sumarse a Álvaro Francés como el segundo petrerense en lograr este título, pero se quedó a las puertas como antes hicieron Miguel González, Carlos Payá y José Luis Hernández "Boineta".

La partida comenzó muy igualada ya que estuvieron intercambiando golpes hasta que Vicent logró romper el juego del dau a Álex. Rápidamente reaccionó el de Petrer para devolverle la moneda a su rival, pero fue un espejismo puesto que el jugador de Massamagrell se mostró muy sólido en todas las facetas del juego y arriesgó unas pelotas difíciles para sentenciar el choque.

"No es excusa porque Vicent ha jugado muy bien, pero las pelotas que hemos utilizado son menos pesadas de las que acostumbro a usar y no he estado nada cómodo. De todas maneras, el subcampeonato no está mal y la temporada que estoy cumpliendo es magnífica", indicó Álex Albert.