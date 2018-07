El futuro del Pinoso pende de un hilo

El Pinoso no se ha inscrito en la Federación Valenciana de Fútbol, cuyo plazo expiró ayer lunes, para intervenir en el campeonato liguero de Preferente la próxima temporada. El club rojinegro había sido encuadrado en el grupo IV de esa categoría, pero tras dimitir en bloque la directiva presidida por Juan López "Juanito" se ha creado un vacío de poder.

El que fuera presidente del club pinosero durante las tres últimas temporadas asegura que "la directiva presentamos la dimisión al no llegar a un acuerdo con la concejala de Deportes, por no creer en sus ideas y su forma de planteamiento", remarcando que "al no salir nadie para sustituirnos, queda todo en manos de la concejalía de Deportes", afirma Juanito, quien espera una ayuda municipal: "No creo que la concejala de Deportes deje perder el fútbol en Pinoso, ya que durante estos años el equipo le dio nombre al pueblo".

El exmandatario del Pinoso afirma también que han trabajado "muy bien" el fútbol base, donde "el 95 por ciento de la plantilla eran jugadores de Pinoso que han logrado mantener al equipo en Preferente" y asegura que "al bajarnos el apoyo no se ha podido dar más de sí, ya que nos redujo la subvención que nos daba".