El BMC gana la crono por equipos y viste líder a Van Avermaet

El equipo estadounidense BMC Racing Team ganó ayer la contrarreloj por equipos de la tercera etapa del Tour de Francia, disputada en Cholet sobre 35,5 kilómetros, superando al Team Sky británico y al belga Quick-Step Floors, y sitúa además de líder a su corredor Greg Van Avermaet, el mejor situado tras las dos primeras etapas.

Van Avermaet ya lideró el Tour de Francia en 2016 durante tres etapas tras ganar la quinta etapa, entre Limoges y Le Lioran, con más de 5 minutos de ventaja. Ahora, deberá administrar una renta mucho menor, empatado a tiempo con su compañero Tejay Van Garderen, Geraint Thomas (Sky) a 3 segundos, y sin olvidar que su líder Richie Porte está a 51 segundos. BMC, que era el equipo más rápido en el segundo paso cronometrado intermedio --en el primer punto los mejores fueron los corredores del Mitchelton-Scott--, aguantó el tipo tras superar al Sky de Chris Froome y vio como el Quick-Step, la última gran amenaza, era incapaz de arrebatarle el primer lugar al terminar tercero a 7 segundos.

El primer gran tiempo en la meta de Cholet fue el del Team Sky, que superó con sus 38 minutos y 50 segundos a un Mitchelton-Scott que fue la primera escuadra en partir y corrió sin referencias. Sus 'cronos' estuvieron parejas, con 4 segundos de ventaja para los británicos. Al final, el Mitchelton-Scott acabó la etapa cuarto, a 9 segundos y fuera del podio, y el Sky segundo a 4 segundos del BMC.

Fue una 'crono' por equipos rápida en la que los equipos no esperaron a sus líderes si éstos no luchaban por la general. Fue el caso del Quick-Step Floors, buscando el triunfo de etapa, del que se quedó descolgado el sprinter colombiano Fernando Gaviria, o del Bora-Hansgrohe, que dejó atrás el vistoso maillot amarillo del hasta ahora líder de la carrera Sagan. No sufrió lo esperado el Movistar Team, décimo en meta. El equipo español salió en tercera posición y fue de más a menos, aunque finalmente logró estar por debajo del minuto de diferencia.