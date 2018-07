La Supercopa se jugará a partido único el 12 de agosto

La Supercopa de España, que enfrentará al FC Barcelona y al Sevilla FC, se disputará a partido único el domingo 12 de agosto y "muy probablemente" en la ciudad marroquí de Tánger, tan solo a falta de que la FIFA dé el permiso tras el acuerdo alcanzado entre la instituciones del fútbol español, según acordó la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, confirmó este lunes que la Supercopa de España, que hasta ahora se disputaba a doble partido, cambiará de formato este verano, de forma que "será a partido único el día 12 y muy probablemente en Tánger".

"Falta pedir permiso a la FIFA y que se hagan las gestiones oportunas. Hay un convenio colectivo firmado entre AFE y LaLiga que habla de una jornada de descanso y que hacía inviable jugar los días 5 y 12 porque el 5 no llegaban los jugadores o lo harían con rodaje mínimo. Tampoco los días 12 y 19 porque la Liga entiende que se ataca a la primera jornada liguera, que es fundamental económicamente. Eso generaría un conflicto entre la Liga y la propia Federación que queremos evitar", comentó en rueda de prensa.

En cuanto a la sede, el exjugador, acompañado por el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, y el Director Adjunto a la presidencia de LaLiga, Carlos del Campo, explicó que el sindicato de jugadores les pidió "buscar un sitio que no sea una olla de calor a la hora del partido".

"Paradójicamente, aunque esté en África, por las condiciones climatológicas de Tánger la temperatura siempre está por debajo de los 30 grados a las 7 u 8 de la tarde", dijo, añadiendo que "si ese día hay una ola de calor, mala suerte".

Tras explicar que "tanto LaLiga como AFE respaldan la decisión que se ha tomado en la junta directiva de la RFEF", Rubiales recalcó que habían "buscado otras opciones" y que "tanto Madrid como Valencia eran una posibilidad".

"Pero sufríamos un riesgo porque queremos dotar a la Supercopa de un buen ambiente y un estadio lleno, y no siendo en casa de ambas era un problema. Eso se subsanaba jugando en un campo más pequeño, pero no llegábamos en el asunto económico. Además, jugar en Barcelona o en Sevilla no era aceptado por el otro club", recordó.

En cuanto al apartado económico, el presidente subrayó que "uno de los clubes pedía una compensación económica de 950.000 euros y jugando en Tánger va a ser aún superior". "Se va a dotar a cada club con 6.000 entradas y el pago completo del viaje y la estancia en Tánger. El resto de entradas se venderán 'online'", avanzó para los aficionados que quieran acudir al encuentro.