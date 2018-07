José Francisco Molina, nuevo director deportivo de la selección española

El exportero José Francisco Molina ha sido nombrado este lunes nuevo director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), cargo en el que sustituye a Fernando Hierro, que el domingo declinó continuar en el puesto a pesar de tener contrato en vigor.



El valenciano, de 47 años, comenzó su carrera futbolística como portero en las categorías inferiores del Valencia, y pasó por la Unión Deportiva Alzira y el Villarreal en condición de cedido antes de ser traspasado al Albacete Balompié con el que debutó en Primera en 1994.



Tras ello, recaló en el Atlético de Madrid y participó en el histórico doblete de Liga y Copa del Rey, y vio reconocido su trabajo con el Trofeo Zamora. En el año 2000, después de cinco temporadas y con el descenso a Segunda consumado, fue fichado por el Deportivo; en A Coruña, Molina conquistó Copa del Rey y de dos Supercopas de España.



"No hay que variar el estilo, pero sí hacer modificaciones"

Ya en la campaña 2006-07, cerró su carrera como futbolista en el. Además, Molina fue nueve veces internacional con España, debutando el 24 de abril de 1996 como jugador del combinado nacional, con el que viajó a la Eurocopa de Inglaterra 1996 y de Holanda 2000, así como al Mundial de Francia 1998.Como entrenador, ha trabajado en las ligas de España (Villarreal y Getafe B), Hong Kong (Kitchee Sports), India (Atlético Kolkata) y México (Atlético San Luis).El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF),, destacó quepara ocupar el cargo porque tiene una "idea parecida" a la de dicho organismo, y aseguró que anunciará este mismo lunes el nombre del seleccionador tras la reunión de la Junta Directiva."Molina ha sido jugador de la selección. Ha sido jugador profesional, ha trabajado como técnico y es una persona que, por su conocimiento del fútbol y por sus ideas, muy parecidas a las nuestras, es la idónea", manifestó en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid).Rubiales desveló que se reunió con Molina a mediados de la semana pasada y que tras la Junta Directiva, en la que se tienen que "tomar decisiones",como seleccionador nacional.Por su parte, el nuevo director deportivo afirmó que "" de juego de la selección española pese a la eliminación en octavos en el Mundial de Rusia y que "no vale tirar todo por la borda", así como expresó su deseo por que "ningún jugador", incluido Gerard Piqué, renuncie a ser internacional."Sí, tengo una idea. Cuando él (Rubiales) me habló ya había pasado el Mundial y se suponía que no iba a seguir Fernando (Hierro). No lo podemos decir ahora mismo.Ellos van a decidir y, a partir de ahí, yo doy mi opinión", dijo respecto al futuro seleccionador nacional en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).Molina expresó que el relevo de Fernando Hierro debe ser un "entrenador moderno". ". Porque no se haya hecho un buen papel en las últimas fases finales no vale tirar todo por la borda, no es que nada valiese de lo que se estaba haciendo", subrayó.Asimismo, expresó su deseo de que todos los jugadores se declaren seleccionables, incluido Gerard Piqué, que anunció que el de Rusia sería el último gran campeonato con 'la Roja'. "Me gustaría que ningún jugador renunciase a la selección. Piqué es un grandísimo jugador, que ha ayudado mucho a su club y a la selección. Luego el seleccionador, que tome la decisión que tenga que tomar", apuntó.Respecto a su nombramiento, Molina reconoció que "es una gran ilusión trabajar en esta casa". "Es el mejor sitio para trabajar en España y a nivel mundial. Pocos sitios como éste habrá. Se abre una nueva etapa con mucha ilusión y esperamos poder seguir con los éxitos de la federación y la selección durante los años que estemos aquí", indicó.