El Torneo Plakton debuta en la Escuela de Golf de Elche

Las instalaciones de la Escuela de Golf de Elche acogieron el pasado sábado a 29 jugadores que disputaron el Torneo Plakton. «Es el primer año que se lleva a cabo esta competición, pero tras la acogida recibida estamos convencidos que su continuidad en los años venideros está garantizada»,tal como indican desde la dirección de la Escuela de Golf ilicitana .

La jornada compenzaba con la entrega de un «welcome pack» que daba los buenos días a la totalidad de participantes en la recogida de tarjetas. Bajo la modalidad de Stableford individual, a tiro, a las nueve de la mañana comenzaba el torneo, siendo la humedad y el sofocante calor lo más característico de la jornada, unido a un incomparable estado del campo, y en especial, los greens.

En lo alto de la clasificación y como ganadora en solitario, encontramos con 40 puntos a Cristina Heredia, seguida por Francisco Gaspar Mateu con 38 puntos y de Manuel Heredia y Vicent Montalt con 37. Se premió la bola más cercana en el hoyo 18 (Hoyo Plakton) a Camille Paris.

«Tras la finalización del torneo, las palabras de "no he jugado muy bien", fueron indicativo de que la vencedora, Cristina Heredia, no se encontró a gusto en buena parte del recorrido», apuntan los organizadores.

Durante la entrega de premios, el patrocinador del torneo, Valentín Berbel Molina agradeció a los jugadores su participación y el presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia, reiteró el agradecimiento a todos los asistentes por el buen juego y ambiente.