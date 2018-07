Lobo no seguirá en el HLA Alicante

No habrá tercer intento. Álvaro Lobo, uno de los pilares del HLA Alicante en las dos últimas temporadas, ha decidido no continuar en Alicante. El escolta, al que el club deseaba renovar, se queda en Madrid para poder «terminar el último curso» del doble grado de Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que aparcó en su momento para desarrollar su carrera deportiva. El jugador, de 26 años, busca en la capital un club con el que poder compatibilizar ambas actividades.

«No voy a continuar y me da mucha pena porque lo dejé todo para cumplir un objetivo que al final no ha podido ser. Tengo que pensar en mí porque el baloncesto se acaba. Voy a retomar mis estudios, graduarme y, después, ya se verá», detalla Álvaro Lobo, que no cierra la puerta a un posible regreso a la Fundación en el futuro.

«En Alicante me han hecho sentirme especial, sentirme uno más de la familia, y por eso sólo puedo estarle agradecido al equipo y a la afición, pero en este momento necesito centrarme en lo personal y acabar mis estudios», reitera el escolta madrileño.

Canoe, rival de los alicantinos en la final por el ascenso a la LEB Oro, es uno de los clubes que puede permitirle compaginar el baloncesto con los exámenes finales. De hecho, el ya exjugador lucentino admite contactos con la entidad colegial, «aunque todavía no se ha concretado nada», avisa.

Con su baja confirmada, los lucentinos pierden anotación (15 puntos por partido de promedio), una amenaza permanente en el exterior (37% de acierto en triples) e intangibles fundamentales como la implicación y el liderazgo dentro y fuera de la pista. Lobo se marcha después de rubricar dos cursos sobresalientes en fase regular con la Fundación, pero con el regusto amargo de no haber logrado cristalizar el ascenso tras caer en sendos play-offs.



Orion, no; Kingsley, sí

La dirección deportiva no cuenta con el ala-pívot Orion Outerbridge, por lo que el estadounidense no renovará su contrato. Quien sí estará en el equipo un año más es Kingsley Sam. El alero firmó ayer su continuidad igual que hizo 24 horas antes su compañero Boubacar Sidibe. Ambos, y los recién fichados Devin Schmidt y Vladimir Nemcok, son las cuatro primeras piezas confirmadas del primer equipo, que entrenará Pedro Rivero en su estreno como técnico.