El Eldense tendrá un equipo "low cost"

"El club va a apostar por otra línea", así justifica el presidente del Eldense, José María Roig, los recortes en el presupuesto que se van a realizar de cara a la próxima temporada, asegurando que será "muchísimo más austero" que el de la pasada campaña.

En ese sentido, uno de los que está a punto de abandonar el Deportivo es el técnico Miguel Ángel Mullor, ya que tal y como anticipó este diario, en su contrato figura una cláusula liberatoria en caso de marcharse a un club de superior categoría, como es el Ontinyent, conjunto de su localidad natal. Sin embargo, el presidente deportivista no desvela si el espónsor del Eldense "Same" también formará parte del Ontinyet, y únicamente afirma que "no cabe la posibilidad de que el Eldense sea filial del Ontinyent". De ese modo, no se descarta que el coordinador del fútbol base azulgrana, el granadino Manolo Torres, se haga cargo de la dirección técnica del equipo.

Del mismo modo que el entrenador está a un paso de marcharse, a escasos días de que comience la pretemporada, el Deportivo continúa sin tener confeccionada la plantilla: " Queremos que los jugadores que salgan al campo tengan hambre, y eso quizá pase por jugadores que sean más inexpertos, que aunque perdamos estemos contentos por lo que hemos hecho, hayamos ascendido o quedado a mitad de tabla", asegura Roig al tiempo que manda un mensaje a los antiguos jugadores azulgranas: "No conseguimos configurar un equipo, había jugadores que saltaban al campo a defender al club, pero no hemos hecho equipo".

Por otro lado, el mandatario deportivista también muestra su descontento por la "falta de apoyo institucional" al Eldense. Roig confirma que se reunieron con el Ayuntamiento de Elda para solicitar una cantidad próxima a los 120.000 euros: "Todas las semanas llamamos al Ayuntamiento, han hecho lo que han podido, pero no lo entiendo", añadiendo en ese sentido que "se ha propuesto hasta que nosotros paguemos a los conserjes o la seguridad, pero por la configuración del Ayuntamiento no se ha podido".

Pese al equipo "low cost" previsto para esta campaña, Roig no renuncia al objetivo marcado a su llegada al Eldense: "Queremos llegar a Segunda División, este es un proyecto a largo plazo, de varios años, pero quizá ahora lo tengamos que alargar más en el tiempo", sentencia.