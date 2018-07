El HLA Alicante ficha al base Vladimir Nemcok

El base Vladimir Nemcok ya es nuevo jugador del HLA Alicante, que realiza su segunda incorporación tras la de Devin Schmidt. El jugador nacido en Ziard Nad Hronom (Eslovaquia) tiene 22 años y mide 183 centímetros. Procede de la Oklahoma Baptist University (NCAA II) donde se ha formado desde la temporada 2015-2016 hasta la que acaba de finalizar. Antes, estudió en la Southwestern Christian University. Además, ha sido internacional con su selección en categorías inferiores jugando el Europeo sub16, sub18 y sub 20.

Esta temporada ha jugado 28 partidos con un promedio de 33,7 minutos por encuentro. Promedió 11,9 puntos, 4 rebotes y 6,4 asistencias por encuentro siendo el máximo asistente de su equipo y el decimocuarto mejor de esta categoría, en la que hay hasta 50 jugadores. En su periplo con la selección de Eslovaquia estos fueron sus números campeonato a campeonato: En el Europeo sub 16 promedió 12,2 puntos, 3,7 rebotes y 5,2 asistencias; en el Europeo sub 18 hizo nueve puntos, 3,1 rebotes y 3,3 asistencias por choque; y en el Europeo sub 20 se vio su mejor versión con 13 puntos, 4,2 rebotes y 5,4 asistencias por encuentro.

Pedro Rivero, entrenador del HLA Alicante explica las virtudes del nuevo fichaje del club alicantino: "Es un base muy potente con capacidad para correr campo a campo, gran visión de juego y valiente a la hora de jugar el bloqueo directo. Además, es un jugador joven que nos puede ayudar mucho en defensa. Tiene mucha proyección".