Otro fin de ciclo de la Roja

La situación recuerda a la que sucedió después de Brasil 2014 con Xavi Hernández, Xabi Alonso, Fernando Torres y David Villa.

La selección española regresa a Madrid mientras asume otro fin de ciclo en el equipo, el que marcan el adiós como internacionales de Andrés Iniesta y Gerard Piqué, dos campeones de todo, al igual que sucedió después de Brasil 2014, con Xavi Hernández, Xabi Alonso, Fernando Torres y David Villa. Piqué, ganador de una Eurocopa y un Mundial y con 102 partidos con la 'Roja', ya lo anticipó el 9 de octubre de 2016; Iniesta, el goleador definitivo en Sudáfrica 2010, campeón del planeta y dos veces del continente, lo anunció nada más terminar el duelo contra Rusia y que supuso la eliminación del equipo en octavos de final.

Dos bajas más de la generación de oro del fútbol español y de los campeones del mundo hace ocho años, de los que solo se mantendrán en la selección cuatro: Sergio Ramos, Sergio Busquets, David Silva y Pepe Reina, dependiendo también si Fernando Hierro, con su futuro en el aire, o el hipotético nuevo técnico cuenta con ellos en adelante.

Ninguno de los cuatro ha anunciado su final en la selección. David Silva, de 32 años, ya dijo, antes de viajar a Rusia, que éste sería su último Mundial, pero que seguiría en el equipo al menos hasta la siguiente Eurocopa de 2020, mientras que Sergio Ramos confirmó su continuidad en el conjunto nacional más allá.

«Como capitán, por veteranía y experiencia he tenido la oportunidad de ser campeón mundial en Sudáfrica y es muy bonito. Hubiese sido la hostia reivindicarse como campeones otra vez (en Rusia 2018). Teníamos muchas expectativas, un gran equipo y es una pena, no solo para los jugadores que dejan la selección. Hay un gran grupo para volver a creer, para seguir estando ilusionados», expresó el capitán de la selección española este domingo tras la decepción.

«Este equipo tiene una cantera que viene pisando fuerte, jugadores con mucha personalidad. Me gustaría seguir bastantes años porque me voy con una pena terrible de este Mundial. Me voy a ver obligado a llegar a Catar con la barba blanca», añadió el central.

De los 23 futbolistas elegidos por Julen Lopetegui para la fase final en Rusia 2018 y dirigidos allí por Fernando Hierro, después de la destitución del primero dos días antes del debut ante Portugal, solo seis superan la treintena. Además de Piqué e Iniesta, que ya han anunciado su retirada de la selección, Ramos, Reina, Silva y Monreal, este último sin minutos en el torneo de este verano.

El resto están en esa cifra o por debajo: los porteros David de Gea (27) y Kepa Arrizabalaga (23); los defensas Dani Carvajal (26), Nacho Fernández (28), Álvaro Odriozola (22), César Azpilicueta (28) y Jordi Alba (29); los centrocampistas Sergio Busquets (29) , Saúl Ñíguez (23), Koke Resurrección (26), Thiago Alcántara (27), Marco Asensio (22), Isco Alarcón (26) y Lucas Vázquez (27); y los delanteros Diego Costa (29), Iago Aspas (30) y Rodrigo Moreno (27).

«Hay relevo. Lo importante es volver a encontrar el camino del éxito. Esto es muy complicado, más de lo que parece, pero la selección seguirá para adelante porque jugadores de nivel tiene y eso es lo que debe de intentar», expuso el domingo Andrés Iniesta.

Él y Piqué representan con su marcha un cambio de ciclo que ha sido habitual después de cada gran torneo en la selección española en los últimos tiempos. El batacazo de Brasil 2014, por ejemplo, significó el adiós como internacionales de Xabi Alonso, Xavi Hernández y Fernando Torres, campeones del mundo y dobles de Europa.

También realmente el de David Villa, aunque el mejor goleador de la selección española luego fue llamado una vez más por Lopetegui, después de tres años de ausencia del combinado nacional, para el transcendental duelo de la fase de clasificación para el Mundial 2018 contra Italia en el estadio Santiago Bernabéu (3-0), su último encuentro hasta la fecha como internacional.

Igualmente, la Eurocopa 2016, con la eliminación en los octavos de final, significó el adiós de Vicente del Bosque, pero también de dos jugadores campeones con España que ya no entraron más en los planes del nuevo seleccionador, Julen Lopetegui: Cesc Fábregas, ganador de un Mundial y dos Eurocopas, y Juanfran Torres, que logró el último título continental del equipo en Polonia y Ucrania 2012.

La eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 y una sola victoria en cuatro duelos someten a revisión el estilo «innegociable» con el que España encaró el torneo, con el ejemplo de los años de triunfos pasados, pero sin acercarse a él ni en la profundidad, la pegada y la determinación.

España no ha sido España. No hubo ni rastro de la campeona en una competición a la que llegó como aspirante y de la que se va con el fracaso en la mochila, zarandeada por los resultados y por las sensaciones.