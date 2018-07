El centrocampista del Ontinyent Juanan, objetivo del Alcoyano

La crisis institucional en la que se encuentra inmerso el Ontinyent tras la marcha del grupo inversor Elite Esports 17 SL gestionado por el australiano Rodney Meaker, ha puesto en el mercado nombres atractivos avalados por una extraordinaria campaña culminada con la clasificación para la Copa del Rey. Entre los objetivos de la comisión deportiva del Alcoyano figura el centrocampista Juan Antonio Casanova «Juanan», uno de los pilares de Vicente Parras con 36 partidos disputados, la mayoría desde el inicio, y con 5 goles en su haber.

Juanan, de 28 años, aterrizó en El Clariano hace tres temporadas erigiéndose en pieza clave del plantel y contribuyendo de manera notable al retorno a Segunda B del cuadro valenciano, al que ya perteneció en 2010. Su carrera futbolística se ha desarrollado básicamente en la Tercera División: Llosa, Alzira y Benigánim. Pasa por ser un jugador polivalente, con capacidad para sacrificarse en labores defensivas si el encuentro lo requiere, pero con llegada al área rival.



Gato

Manuel Gato ha visto truncado el deseo de seguir vistiendo la camiseta del Alcoyano «el club de mis amores» como él mismo lo ha definido al referirse a las 4 temporadas vividas en El Collao. El delantero ha esgrimido como causa principal de su marcha la «falta de transparencia por parte de Vicente Mir que a raíz de sus declaraciones en rueda de prensa no se ha puesto en contacto conmigo para exponerme cual iba a ser mi situación la próxima temporada».

Gato contaba con la promesa de renovación a través del presidente, Juan Serrano. «Así me lo hizo saber en el transcurso de una reunión, aunque la idea era hablar con el entrenador antes que nada. Viendo que pasaban los días sin noticias entendí que no iba a ser feliz en el día a día y posiblemente tampoco Vicente Mir al tener en la plantilla un jugador que no quiere». El ya exfutbolista del Deportivo ha recalcado que «no merezco irme por la puerta de atrás y en ningún caso me marcho por dinero. Ha sido duro tomar la decisión de irme al Sabadell porque dejo a mi familia, pero voy a un club en el que he estado y con un entrenador que me conoce bien». Por último, ha señalado que «no cierro ninguna puerta, quiero jugar hasta los 40 años y no descarto volver al Alcoyano».



Trofeo

El Alcoyano ha confirmado a través de un escueto tuit que el Elche, recién ascendido a Segunda División, será su rival en la XL edición del Trofeo «Ciudad de Alcoy». La cita tendrá lugar en El Collao el próximo día 29 a las 20.30 horas.

Cabe recordar que la plantilla, todavía incompleta, apenas acumulará dos semanas de trabajo puesto que Mir ha fijado el lunes 16 como la fecha de comienzo de la pretemporada.