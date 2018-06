Muguruza: "Ahora lo controlo todo mucho más en la pista"

En mitad de la polémica por la inclusión de Serena Williams como cabeza de serie de Wimbledon tras su maternidad, la española Garbiñe Muguruza aseguró en una entrevista con Efe que las deportistas son las que "más visibilidad" tienen en la "lucha por la igualdad". En un balcón a orillas del Támesis, con icónicas vistas a la ciudad londinense, la vigente campeona de Wimbledon atendió a Efe durante la fiesta de la WTA previa a Wimbledon para repasar el asalto al que sería su segundo entorchado en el All England Club y hablar de asuntos como la maternidad.



P: ¿Qué tal la vuelta a Londres?

R: Buenas sensaciones, es una ciudad que me encanta. Es un torneo tan importante que volver es genial.



P: ¿Más tranquila que otros años?

R: La presión nunca desaparece, la experiencia ayuda. Te da más confianza. Solo importa este año, el pasado, pasado es.



P: Este año, como campeona vigente, debutará en la pista central. El año pasado empezó en pistas más secundarias. ¿Va a suponer esto más presión?

R: Al contrario. A mí me gusta jugar en la pista central porque es la pista más importante que hay en el mundo.



P: ¿Consideraría una decepción no ganar Wimbledon este año?

R: Yo creo que es muy difícil. Siempre es mi objetivo, pero hay que ser consciente de que son muchos partidos y hay que empezar por el primero.



P: Le hemos visto entrenar con la camiseta de la selección española de fútbol. La final del Mundial de Rusia coincidirá en el mismo fin de semana que la de Wimbledon. ¿Le gustaría jugar con la camiseta de España la final?

R: Sería divertido. Por desgracia el código de vestimenta de Wimbledon es muy estricto, pero sería muy anecdótico que pudiera jugar todo el torneo con la camiseta.



P: Haciendo un símil con el fútbol. Al primer traspié de la selección, le llueven muchas críticas. ¿Con el tenis ocurre igual?

R: España tiene un alto nivel de deportistas y siempre las expectativas son las más altas. Lo cual es bueno, pero no siempre se gana y cuando no ganamos sí que nos machacan un poco. Forma parte de tener un país con tantos deportistas buenos.



P: En los últimos tiempos se puede afirmar que ha ganado mucho en fuerza mental. ¿A qué se debe eso?

R: Es experiencia, asimilación de todo lo aprendido en el circuito. Es lo mas normal. Al principio uno es más nuevo, más emocional. Ahora lo controlo todo más.



P: ¿Ha vuelto a ver aquellas lágrimas en rueda de prensa tras perder el año pasado en Roland Garros? ¿Qué se le ha pasado por la cabeza?

R: Creo que todo el mundo ha hecho una gran cosa de esto, cuando la verdad es que para mí fue algo normal, un momento de decepción. Tenía las cámaras delante, pero no le di más importancia.



P: ¿Qué espera el aficionado de usted?

R: Siempre esperan que gane todos los torneos. Cuando levantas torneos importantes la gente se piensa que vas a hacerlo cada semana. Hay que ser realista, pero nosotros sabemos que no es lo más fácil.

P: ¿Qué opina de que haya gente que diga que "Muguruza puede ganar a la número uno del mundo y perder luego con la 200"?

R: Es una opinión del que quiera opinar. Son partidos en los que puede pasar cualquier cosa. La que está 200 puede hacer un partido perfecto y ganarte. Hay que aprender de eso y solo perder con las que estén delante de ti.

P: ¿Qué papel ocupan las deportistas en la lucha por la igualdad?

R: Es un tema importante porque somos las que más visibilidad tenemos y hay que aprovecharlo y reivindicarnos juntas. Por suerte el tenis es un deporte popular, quizás otros deportes no tanto. Tenemos que unirnos todas.



P: Ha habido casos de tenistas a las que se les ha criticado por aparecer en portadas de revistas y luego cosechar malos resultados. Uniendo una cosa con la otra, como si no se pudieran compaginar las dos cosas.

R: Es una línea muy delgada con las mujeres. Es muy fácil criticar cuando no funcionan los resultados. Creo que puedes ser la mejor tenista y hacer cosas que te gusten fuera del tenis. Sí que hay casos que se pueden ligar, pero hay que ser más inteligente que eso.



P: ¿Cómo ve que las tenistas ganen lo mismo que los hombres en Grand Slam pese a jugar a tres sets en lugar de al mejor de cinco?

R: Siempre ha sido muy delicado. No es un tema que decida yo. También podrían jugar ellos al mejor de tres. Vamos mejorando. Nosotras no nos podemos quejar porque somos de las que más igualdad tenemos.



P: Tras lo ocurrido con Serena, que ocupa el puesto 183 en el ránking de la WTA pero será la cabeza de serie número 25 en Wimbledon por decisión de los organizadores, ¿preocupa la maternidad dentro del deporte?

R: Es debatible. La que quiera ser madre, puede serlo. En estos casos tienen que ayudar porque es una situación diferente. Van avanzando. Se han dado casos de madres que quieren seguir jugando, eso va a provocar que haya nuevas reglas.



P: En su caso particular. ¿Le afectaría una posible maternidad?

R: No tengo ni idea (ríe). Cuando sea madre... No lo sé, aún no lo he pensado.