El ciclista alicantino Eusebio Pascual conquista la 56 Vuelta a Segovia

El corredor del Mutua Levante-Bioracer cuenta con el apoyo de su equipo para mantener en la última jornada el maillot azul logrado el jueves

El ciclista alicantino Eusebio Pascual se ha adjudicado la Vuelta a Segovia para ciclista élite y sub 23 tras la disputa de la tercera etapa con final en la capital castellana en la que se ha impuesto Noel Martín (Kuota-Paulino). El tradicional circuito final de La Piedad rompió la carrera y Martín volvió a ganar como lo había hecho en la edición de 2016. El ciclista contestano del Mutua Levante-Bioracer tuvo el apoyo de su equipo para mantener el maillot azul de lider que conquistó el jueves. En el podio final le acompañaron Mora (GSport) y Soto (Lizarte).

Eusebio Pascual, que perdió sus opciones de dejarse ver en el Campeonato de España de Castellón por un pinchado hace una semana, ha demostrado su buen momento de forma para imponerse en esta carrera. "Dedico este triunfo a mis compañeros y directores, que se han volcado conmigo, y. a todo mi familia que me apoya. Me hacía falta un triunfo así y estoy contento de cómo me han salido las cosas", apuntaba el corredor de Cocentaina mientras viajaba a Beasain donde el domingo se disputa la 91ª edición de la Prueba Loinaz. La carrera nacional más longeva del calendario nacional. Los escaladores como Pascual tienen muchas opciones de ganar en un recorrido plagado de dificultades montañosas.

Clasificaciones

Tercera etapa:

1º 191 ESP MARTIN, Noel ELi KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO 02:47:28

2º 15 ESP MARTIN, Sergio R. S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0

3º 133 ESP PEREZ-LAN., Eduardo S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM 0

4º 26 ESP MURGIONDO, Xabier S23 AMPO-GOIERRIKO TB 0

5º 92 ESP ENTRIALGO, Bernardo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 0

General final:

1º 146 ESP PASCUAL, Eusebio ELi MUTUA LEVANTE-BIORACER 08:41:20

2º 101 ESP MORA, Sebastian ELi GSPORT-WOLFBIKE a 10

3º 111 ESP SOTO, Antonio Jesus ELi LIZARTE a 14

4º 171 ESP SERRANO, Alberto S23 ESCRIBANO SPORT TEAM a 55

5º 133 ESP PEREZ-LAN., Eduardo S23 BAQUE-IDEUS-BH TEAM a 01:04