Eusebio Pascual se viste de líder en la Vuelta a Segovia

Eusebio Pascual (Mutua Levante-Bioracer) se ha vestido de líder en la Vuelta a Segovia para corredores élite y sub 23. La segunda etapa la ha ganado Sebastián Mora tras imponerse con unos metros de ventaja sobre Eusebio Pascual (Mutua Levante) y Antonio Soto (Lizarte).

El contestano le ha arrebatado el "azul" a Oiez Lazkano y le lleva 16 segundos a Mora y 20 a Soto en la clasificación general, a falta de la última etapa.

"Me encuentro en un buen momento de forma y confío en aguantar con el maillot azul de líder hasta el final. La etapa es llana y entramos en un circuito final con adoquines en Segovia bastante duro. No está nada asegurado, pero nos cogeremos al manillar más fuerte que nunca", comentaba Pascual tras bajar del podio.

Clasificación 2ª etapa:

1º 101 ESP MORA, Sebastian ELi GSPORT-WOLFBIKE 03:01:43

2º 146 ESP PASCUAL, Eusebio ELi MUTUA LEVANTE-BIORACER a 02

3º 111 ESP SOTO, Antonio Jesus ELi LIZARTE a 04

4º 96 ESP LINARES, Oscar ELi GOMUR-LIEBANA 2017 a 52

5º 183 ESP URBANO, Carmelo S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 57

General

1. Eusebio PASCUAL Mutua Levante-Bioracer 5-53-35

2. Sebastián MORA Gsport Wolfbike a 16?

3. Antonio SOTO Lizarte a 20?

4. Alberto SERRANO Escribano a 55?

5. Oier LAZKANO Caja Rural-RGA a 1´09"