Mario Fuentes deja la práctica del fútbol y apunta a ser el segundo de Vicente Mir

n Mario Fuentes, capitán del Alcoyano hasta esta temporada, confirmó ayer vía Twitter que abandona la práctica del fútbol. «Decisión dura para todo futbolista, pero a la vez muy meditada y convencido de que es el momento oportuno», ha explicado el central madrileño que recaló en el Deportivo hace 4 temporadas procedente del Lleida. Fuentes subrayó que «son muchos los momentos que me llevo en más de 12 años como profesional. Me voy con la sensación del trabajo bien hecho, de haber defendido cada una de las camisetas que he vestido con el máximo respeto y orgullo a los colores y al sentimiento de los aficionados». El ya exdefensor no desveló los planes de futuro, pero todos los indicios apuntan a que seguirá vinculado al Deportivo como segundo de Vicente Mir.



Sin delegado

Vicente Soler no continuará ejerciendo la función de delegado del primer equipo del Alcoyano, una decisión adoptada por la comisión deportiva que fue comunicada ayer al interesado. Soler se personó en las oficinas de El Collao para percibir los atrasos y finiquitar su colaboración con la entidad presidida por Juan Serrano.

Fuentes consultadas por este diario no han querido precisar los motivos de la salida de Soler, aunque podrían tener su origen en la tirante relación que mantenía con una persona estrechamente ligada al club y con acceso a la zona de vestuarios.