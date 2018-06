Hortelano pulveriza el récord de España de 400 metros

El atleta español Bruno Hortelano, plusmarquista nacional en 100 y 200 metros, distancia en la que se proclamó campeón de Europa en 2016, pulverizó este viernes en el 'Meeting de Madrid', disputado en Moratalaz, el récord de España de los 400 metros, con un registro de 44.69, ganando el duelo a Óscar Husillos, que marcó 44.73 en una prueba que se llevó el dominicano Luguelín Santos, con 44.66.

Hortelano protagonizó, bajo un sol de justicia, un gran arranque pese a la remontada de Óscar Husillos en las primeras zancadas. El atleta de 26 años subió una marcha más en el ecuador de la prueba, donde el dominicano y subcampeón olímpico en Londres 2012, Luguelín Santos, se impuso en la línea de meta. Tras conocerse el récord de España, el público citado en el barrio madrileño vibró con la estratosférica marca del español.

De esta forma, Hortelano, que se coloca líder europeo del año, se llevó el duelo frente a Husillos, otro de los favoritos y que sólo pudo ser tercero, aunque también bajando el récord anterior que tenía Cayetano Cornet desde 1989. Por su parte, Samuel García, terminó en séptimo lugar con un tiempo de 45.58.

El propio Hortelano ya afirmó en los días previos que sus rivales tendrían que "correr mucho" para batirle avisando de su gran estado de forma y su "hambre". 21 meses después de reaparecer tras su accidente de tráfico en el que se lesionó gravemente la mano izquierda, el atleta volvió muy fuerte en 400 y 200 metros y este viernes protagonizó una carrera histórica, la mejor en España en 400 metros desde los Juegos de Barcelona 92 y el Mundial de Sevilla en 1999, batiendo en el tú a tú con el palentino por el récord de Cayetano Cortet, cosechado en Barcelona hace 29 años (44.96).

Por su parte, Orlando Ortega, subcampeón olímpico en Río de Janeiro, no pudo alzarse con la victoria en los 110 metros vallas tras finalizar en segunda posición con un tiempo de 13.32, sin poder rebajar su mejor marca de 13.17. El español llegó prácticamente a la par con el brasileño Gabriel Constantino, que se llevó la victoria. El sudafricano Antonio Alkana (13.41) completó las tres primeras posiciones. A pesar de no poder conquistar el triunfo, Ortega reconoció que "el gran objetivo es el campeonato de Europa" que se disputará en Berlín entre el 7 y el 12 de agosto.

Otro de los momentos álgidos del día llegó con la prueba de los 100 metros, donde se impuso el chino Bingtian Su con 9.91. Pese a ello, Filippo Tortu, una de las sensaciones de la temporada, acaparó el centro de las miradas con su 9.99 con el que logró el récord de Italia arrebatándoselo a Pietro Mennea tras 39 años. "Esto es un sueño de cuando era niño, hasta que no he visto el tiempo no me lo podía creer", afirmó el italiano.

En otra de las finales de 100 metros de la tarde, la nacional, Daniel Rodríguez se llevó la victoria con un tiempo de 10.49, mejor marca personal para el velocista español.



Mínima europea de Dídac Salas en pértiga



La jornada dejó la mínima para la cita continental de este verano de Dídac Salas en salto con pértiga, estableciendo 5.56 en una prueba que se llevó el portugués Diogo Ferreira, que saltó 5.66. La cruz se la llevó Estela García, que a pesar de ser segunda en los 200 metros, finalizó a sólo cuatro centésimas de la mínima para Berlín (23.34). La ecuatoriana Ángela Tenorio conquistó el triunfo con sus 23.16.

También logró mínima el joven atleta Sub-23 Adrián Ben en la Serie B de los 800. Por su parte, Álvaro de Arriba logró el triunfo en otro de los duelos estrella de la tarde en lo 800 metros, donde marcó un tiempo de 1:45.50 imponiéndose a rivales como Saúl Ordóñez, que sólo pudo ser cuarto con 1:46.71. En la misma prueba, Daniel Andújar realizó su mejor marca del año (1:46.85) finalizando en quinta plaza.

En la misma distancia, en categoría femenina, Esther Guerrero estableció su mejor marca de la temporada (2:01.78), apretando los dientes en la recta final pese a verse adelantada en los últimos metros por la alemana Chiristina Hering (2:01.72). Además, los 16.72 metros de Pablo Torrijos le valieron al español para ser segundo en triple salto logrando su mejor marca del año en una prueba donde dominó Alexis Copello, con 17.01.

Además, la polaca Anita Wlodarczyk volvió a imponer su ley en lanzamiento de martillo. La plusmarquista mundial y campeona olímpica realizó una marca de 76.17, superando los 73.46 de su compatriota Joanna Fiodorow y los 72.68 de la francesa Alexandra Tavernier.