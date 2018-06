El Monóvar deja de ser filial del Elda Industrial

Una temporada ha durado el idilio entre el Monóvar y el Elda Industrial, ya que según ha sabido este diario el club eldense, que milita en Regional Preferente, ha remitido a la Federación Valenciana de Fútbol un documento en el que se pone fin a la filialidad entre ambos clubes tras ascender el Monóvar a Primera Regional.

En mayo del pasado año, una vez se consumó el descenso del Monóvar a Segunda Regional, los rojillos se convirtieron en filial del Elda Industrial. La presentación del convenio se efectuó en el mismo césped sintético del Camp d´Esports Santa Bárbara de Monóvar con presencia del presidente eldense Joaquín Maestre y de Saúl Jover, representante de la gestora monovera.

Una vez acabó la presente temporada liguera con el brillante ascenso del Monóvar a Primera Regional la situación deportiva varió y en ese sentido si los rojillos continuaran siendo filiales del Elda Industrial y consiguieran ascender a Preferente el próximo año no podrían subir por ser filiales. Además, en el supuesto de que los eldenses bajaran de Preferente a Primera Regional arrastrarían al Monóvar a Segunda Regional, por lo que se ha optado por no renovar el contrato.