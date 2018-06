Rusia pone rumbo a octavos

El combinado norteafricano queda a expensas de una carambola para continuar.

La selección de Rusia se impuso (3-1) a Egipto en el segundo partido para ambos en el Mundial, un encuentro en el que el conjunto anfitrión selló virtualmente ayer su billete para octavos de final, que será matemático si Uruguay puntúa ante Arabia Saudí, mientras que Egipto necesita, tras esta derrota, que el combinado asiático gane al cuadro charrúa para seguir con opciones remotas.

Los de Stanislav Cherchesov no aflojaron en su segundo compromiso. Después de arrollar (5-0) a Arabia Saudí en el choque inaugural, el anfitrión continuó con su velocidad de crucero para tocar con la punta de los dedos los octavos de final. Un gol de Ahmed Fathy en propia meta abrió la lata. Denis Cheryshev siguió en estado de gracia marcando el segundo y Artem Dzyuba cerró el resultado para dejar contra las cuerdas a Egipto, que maquilló el resultado con el tanto de Mohamed Salah de penalti.

Ni con la vuelta del jugador del Liverpool, lesionado en la pasada final de la Liga de Campeones, los de Héctor Cúper pusieron en aprietos a los locales, que se sobrepusieron a bajas como la de Alan Dzagoev. Rusia fue a por el encuentro desde el primer momento, aunque con ocasiones carentes de peligro de Roman Zobnin y Sergey Ignashevich. Aleksandr Golovin, que ya marcó en el primer partido, tuvo la mejor con un disparo ligeramente desviado.

Los africanos buscaron descaradamente a Salah mientras que Cheryshev comenzaba a entonarse de cara a portería.

Nada más comenzar la segunda mitad, Rusia se adelantó merced a un tanto en propia puerta de Fathy al querer despejar un disparo de Roman Zobnin. El gol hizo que los egipcios se fueran al ataque con un combinado ruso queriendo el segundo y Salah lo siguió intentando sin suerte en un choque que se fue animando. 10 minutos después, una internada de Mario Fernandes, que cedió el balón a Cheryshev, terminó con el tanto del jugador del Villarreal, el tercero en su cuenta particular en el campeonato igualando a Cristiano Ronaldo.

A pesar de los intentos africanos, Dzyuba, otro de los destacados este martes, finiquitó el choque a media hora para el final tras una gran maniobra dentro del área. Egipto no desistió y encontró el premio del gol desde los 11 metros, una pena máxima que se indicó con la ayuda del VAR. Salah no falló y dio algo de emoción a los últimos minutos, aunque el marcador no se movió. Las muy remotas opciones de Egipto y Arabia Saudí hacen que Rusia pueda ser uno de los posibles rivales de España en unos hipotéticos octavos de final.