Chema arremete contra la directiva del Eldense tras no renovar

Chema Giménez, guardameta que defendió la portería del Eldense durante todos los partidos de la pasada campaña, no seguirá en el club azulgrana tras no renovar su contrato. En ese sentido, el portero de Orihuela anunció su marcha del Deportivo a través de un comunicado en la red social Twitter, donde arremete contra la directiva del Eldense: "Han vertido a algunas personas que mi segunda vuelta fue muy mala, que estoy viejo" subrayando que "sería importante que los que amáis al Eldense entendiérais en manos de quién está vuestro club".

Chema continúa su escrito señalando la dificultad con la que el vestuario superaba cada semana "los comentarios de ciertas personas que muchos habéis oído desde la grada, muy cerquita del entrenador, más bien encima". Además, meta oriolano afirma que "en fútbol o en una empresa, pagar al día no te da capacidad para decir que cumples, igual que para nosotros correr no nos da tranquilidad de ganar partidos", añadiendo en ese sentido: "No me gustaría entrar a valorar algunos episodios tan lamentables que en mis casi 20 años de carrera no sólo no había vivido, sino que me resultó increíble que fueran reincidentes en un mismo club".

Por su parte, Chema Giménez resalta su "agradecimiento a Dani Ponz, persona que hizo que fuera al club y que para mí ha sido un lujazo como persona, y no como yo llamo a otros, que a costa de perder dignidad siguen en sus puestos".

Sin embargo, el ya exguardameta azulgrana sólo tiene palabras de agradecimiento para la afición de Elda: "Me habéis hecho sentir grande en vuestro club. Me encantaría poder volver al Nuevo Pepico Amat y daros yo ese aplauso que tantas veces me habéis brindado a mí".

De ese modo, Chema pone fin a su etapa en Eldense. Cabe destacar que el meta oriolano declinó hacer declaraciones una vez finalizada la temporada, y un mes después se despide de la afición a través de Twitter. Por su parte, el Eldense también descarta ofrecer explicaciones por el momento. Además, cabe recordar que Chema, tal y como publicó este diario, tenía una cláusula en su contrato que le renovaba de manera automática si el equipo lograba el ascenso a Segunda B, objetivo que no se cumplió al quedar fuera del playoff tras la derrota ante el Ilicitano en la última jornada de Liga.