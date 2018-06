Santa Pola rinde un homenaje a José Baile "El Monsa"

En un sencillo y emotivo acto que contó con la presencia de más de 200 de personas, el Polideportivo Salinetes pasó a denominarse Campo de Fútbol José Baile Medina, "El Monsa".

Baile es un ex jugador del los clubes Organización Atlética Recreativa, Unión Deportiva Santa Pola, Atlético Santa Pola, Santa Pola C.F., Crevillente y Español de San Vicente. También fue entrenador del Monóvar, Almoradí, Crevillente, Español de Santa Vicente y Santa Pola CF.

La primera parte del acto protocolario la encabezó la concejal de Deportes Loli Tomás quien afirmó que "si hay alguien en nuestra ciudad que tenga los valores del deporte ese es El Monsa", luego el presidente del FC Bahía de Santa Pola Vicente López le entregó la insignia de oro y brillantes "a la única persona que conozco que no se le conocen enemigos".

La alcaldesa Yolanda Seva agradeció a los presentes "el cariño y el amor" hacia el homenajeado y subrayó que "estáis aquí porque lo queréis". También recibió una placa recordatoria del FC Bahía de Santa Pola, otra del Ayuntamiento y una foto enmarcada en blanco y negro del equipo Organización Atlética Recreativa de parte de Paco Juan y María.

Por su parte, "El Monsa" recalcó que "otros de mi generación también merecen un homenaje así y me gustaría que esto se denominara El campo de Monsa y sus amigos". Recordó algunas figuras emblemáticas del fútbol local como el ex entrenador El Cubi, El Rubito Salinero y el delantero El Maru. Concluyó que "el tiempo que ellos me han dedicado me han hecho mejor persona y como decía Lina Morgan, gracia por venir". Finalmente todos los presentes se congregaron a la entrada del campo de fútbol donde El Monsa, acompañado por un alumno y un nieto, descorrió el velo del cartel con su nombre.