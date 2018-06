Griezmann se queda

«Tenemos que ganar el primer título el 15 de agosto», adelanta sobre la Supercopa ante el Madrid.

El delantero internacional francés Antoine Griezmann, de 27 años, anunció ayer que continuará en el Atlético de Madrid, al que llegó en el verano de 2015 y con el que tiene contrato hasta junio de 2022. «He decidido quedarme», afirmó Griezmann en un programa televisivo titulado «La Decisión» y emitido por el canal Cero de Movistar Plus.

«Voy a intentar demostrar a la afición y a mis compañeros que no me he equivocado con mi decisión y el 15 de agosto ya tenemos que ir a ganar el primer título» de la próxima temporada, dijo el francés al término del documental en alusión a la Supercopa de Europa en la que se enfrentarán en la ciudad estonia de Tallin el Real Madrid como campeón de la Champions y el Atlético como vencedor de la Liga Europa.

De forma insólita, a través de un vídeo-documental grabado por una empresa del jugador del Barcelona Gerard Piqué, Griezmann puso anoche fin a uno de los culebrones más largos en la historia reciente del fútbol.

Pretendido por el FC Barcelona y halagado por todas sus estrellas -desde Leo Messi al uruguayo Luis Suárez-, Griezmann reconoció en el vídeo que ha vivido muchos meses entre la incertidumbre de aceptar la oferta del club azulgrana o continuar de rojiblanco en el Wanda Metropolitano.

Su gran dilema consistía en elegir el camino más fácil de ganar títulos emigrando a Barcelona o la alternativa de hacerlo en un club de menos jerarquía, como el Atlético, en el que entraría en la historia de lograr una Liga de Campeones, que se le ha resistido con la derrota en dos finales ante el Madrid en 2015 y 2016. A cambio, la propuesta económica del club madrileño es sustancialmente superior a la que le ha ofrecido el Barça.

El documental arranca en la casa del jugador francés en Madrid el pasado 16 de abril y recorre las vivencias y conversaciones que mantiene Griezmann con su círculo familiar más cercano acerca de la decisión deportiva más importante que ha tenido que tomar en sus 27 años de carrera.

Por el vídeo desfilan desde su hermana y representante, Maud, a su esposa y otros familiares que intercambian con el jugador puntos de vista sobre los pros y contras de aceptar o no la oferta del Barcelona. Al cabo de los 30 minutos del documental, Griezmann despeja la incógnita mejor guardada en el mercado de fichajes y confirma que opta por seguir en el Atlético.