Raúl Alarcón se viste de líder en el Gran Premio Abimota tras ganar la segunda etapa

Raúl Alarcón ha logrado en Portugal el triunfo en la segunda etapa del Gran Premio Abimota, la primera jornada en línea de esta edición con 157,2 kilómetros, que llevó al pelotón de Coruche y Proença-a-Nova. El ciclista sajeño, que llevaba tiempo sin poder competir debido a una caída, ha vuelto por sus fueros y ha dejado claro que poco a poco va recobrando el nivel que mostró la pasada campaña. El corredor del W52-FCPorto atacó a unos 80 kilómetros para la meta. Llegó a tener una ventaja de tres minutos derivada de la falta de entendimiento en el grupo de perseguidores. Con el acercamiento a la meta la distancia fue disminuyendo, pero no sería atrapado. A 43 segundos entró Vicente Mateus (Aviludo Louletano) y, a 45, un grupo de doce corredores encabezados por Luis Mendoça.

Raúl Alarcón se ha vestido de líder y comanda la general con 41 segundos de ventaja sobre Mario González Salas (Sporting Tavira). Además, lidera la clasificación por puntos y la de la montaña."He atacado para probar un poco y he hecho hueco. A partir de ahí, he ido a tope hasta llegar primero a meta. Necesitaba este triunfo después de estar tanto tiempo fuera debido a una caída. Lo he pasado mal, pero gracias a mi equipo, que siempre me ha apoyado de manera brutal, a mi familia y amigos nunca me he venido abajo y ya estoy aquí de nuevo a un buen nivel", apuntaba el sajeño tras pasar por el podio. "A partir de ahora, etapa a etapa, sin pensar en nada más. Una ya tengo en el bolsillo", remarcaba cuando se le preguntó por sus posibilidades de conseguir la vuelta que termina el domingo.

El viernes se corre la tercera etapa, con salida y llegada al Castillo de Belmonte.

Clasificaciones

ETAPA

1 ALARCÓN GARCÍA Raúl Elite W52 - W52 / FC PORTO 3:49:27

2 MATEUS Vicente Elite ALU - AVILUDO / LOULETANO / ULI 3:50:10 a 43

3 MENDONÇA Luís Elite ALU - AVILUDO / LOULETANO / ULI 3:50:12 a 45

4 PELEGRI FERRANDIS Óscar Elite RPB - RADIO POPULAR / BOAVISTA 3:50:12 m.t.

5 GONZÁLEZ SALAS Mario Elite STA - SPORTING / TAVIRA 3:50:12 m.t.

6 SILVA Rafael Elite EFP - EFAPEL 3:50:12 m.t.

7 ALMEIDA Guillaume Elite MAI - FORTUNNA / MAIA 3:50:12 m.t.

8 BARBIO Antonio Elite MIR - MIRANDA / MORTÁGUA 3:50:12 m.t.

9 RODRIGUES João Elite W52 - W52 / FC PORTO 3:50:12 m.t.

10 ERRAZKIN Xuban Sub23 VFB - VITO / FEIRENSE / BLACKJACK 3:50:12 m.t.

GENERAL

1 ALARCÓN GARCÍA Raúl Elite W52 - W52 / FC PORTO 3:56:00

2 GONZÁLEZ SALAS Mario Elite STA - SPORTING / TAVIRA a 41

3 FIGUEIREDO Frederico Elite STA - SPORTING / TAVIRA m.t.

4 MATEUS Vicente Elite ALU - AVILUDO / LOULETANO / ULI a 46

5 SILVA Rafael Elite EFP - EFAPEL m.t.

6 GONÇALVES Gaspar Elite LSC - LIBERTY SEGUROS / CARGLASS a 49

7 PELEGRI FERRANDIS Óscar Elite RPB - RADIO POPULAR / BOAVISTA a 50

8 MENDONÇA Luís Elite ALU - AVILUDO / LOULETANO / ULI a 51

9 GONÇALVES Domingos Elite RPB - RADIO POPULAR / BOAVISTA m.t.

10 BARBIO Antonio Elite MIR - MIRANDA / MORTÁGUA a 55