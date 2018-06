Lopetegui, presentado como nuevo técnico del Madrid: "Ayer fue el día más triste y hoy es el más feliz de mi vida"

El nuevo entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, ha sido presentado como técnico del equipo blanco en un acto en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu. "Sé al club que vengo, me siento capacitado", ha dicho Lopetegui.



Lopetegui se mostró emocionado en su presentación en el Santiago Bernabéu este jueves, un día después del que calificó como "día más triste de su vida" desde que falleciera su madre, al ser destituido como seleccionador nacional, una jornada a la cual siguió "el día más feliz" por verse ya como técnico blanco.



"Gracias, presidente y Real Madrid. Es lo primero que puedo decir. Muchas gracias por la confianza y por la responsabilidad que asumo con mucha fuerza. Desde que he entrado en la ciudad deportiva siento la fuerza que acompaña al Real Madrid", dijo en rueda de prensa.



El técnico vasco se refirió a continuación a su destitución como seleccionador de España, poco más de 24 horas después del anuncio del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por lo que el dirigente calificó de una falta de formas en la negociación entre Lopetegui y el Real Madrid.



"Ayer fue un día desde la muerte de mi madre el más triste de mi vida, pero hoy es el día mas feliz de mi vida", afirmó, emocionado y aplaudido por los presentes. "Hemos sido profesionales, honestos y claros", añadió.



Lopetegui aseguró que animará "como un español más" a la selección española en el Mundial de Rusia, en el que confía en que sus ya exjugadores hagan un "magnífico" papel "a pesar de todo".





Lopetegui, emocionado durante su comparecencia. REUTERS

"En cuanto hubo algo que decir, Rubiales lo supo"

Un día después de ser destituido como seleccionador español y regresar a España, Lopetegui recordó que se siente "" de un equipo en el que ha trabajado los dos últimos años y se mostró esperanzado en que se pueda ganar por segunda vez la Copa del Mundo."Me hubiera gustado que Rubiales, porque estamos convencidos de que lo que hemos hecho es de manera honesta y clara. Ahora cambiaría la reacción posterior, pero es un ejercicio de utopía", dijo Lopetegui."Lo único que nos ha movido es ser serios.. Hubo felicitación, un tono cordial, una reunión y no sé qué pasó posteriormente para que pasara lo que pasó", comentó.y eso es algo que aprendí en el Real Madrid", apuntó Lopetegui, que incidió en explicar el porqué de anunciar su fichaje por el Real Madrid en ese momento concreto y habló sobre las palabras de Rubiales, que dijo que se enteró de su decisión solo cinco minutos antes de hacerse oficial."La lealtad es decir la verdad y en cuanto hubo algo que decir, Rubiales lo supo. Hubo un escenario de felicitación, una rueda de prensa que quería dar, pero para la que él estaba lejos y le esperé", señaló."Yo tenía claro que una de las cosas más importantes es que. Así fue y luego lo que pasó en todas esas horas lo desconozco. Para mí el único motivo de anunciarlo en ese momento era ser honesto y transparente, porque el ocultismo nos llevaría a una situación mala y no la quería", destacó.. El grupo es magnífico, han pasado las de Caín en estos años, yo he tenido cuatro presidentes en la Federación y hemos sobrevivido con la fuerza del grupo y con esa fuerza volveremos a ser campeones", manifestó. Para Julen Lopetegui, esta destitución a falta de dos días para empezar el Mundial no supone una humillación profesional."La humillación depende de cómo seas., aunque se quiera dar otra versión de una manera interesada y mediocre. Hemos sido profesionales, honestos y claros. Cuando los jugadores conocen la noticia hacemos prácticamente el mejor entrenamiento de la semana", declaró.

Pérez defiende la actuación del Madrid

Lopetegui dijo que de la selección se lleva "". "Porque eso no se regala y creo que nos lo hemos ganado", apostilló."A última hora, pero aún así a los jugadores les pido que sean profesionales porque tienen un objetivo maravilloso que es ganar la Copa del Mundo. Llegamos muy preparados a nivel físico y mental, estamos equilibrados y ojalá tengamos esa pizca de suerte para ganar el campeonato", señaló.Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha defendido el fichaje de Lopetegui como nuevo entrenador del primer equipo como "" que decidieron hacer público antes del comienzo del Mundial para evitar filtraciones que pudiesen perjudicar a la selección española."Llegamos en un acuerdo en pocas horas y lo hicimos público como un acto de transparencia antes del Mundial paraque pudiesen perjudicar a la selección", aseguró en la presentación del nuevo entrenador el mandatario blanco, para quien "no hay nada más lejos de la realidad" que quienes hablen de ocultación en este caso.Lopetegui llegó la pasada madrugada a Madrid procedente de Krasnodar tras abandonar la concentración de la selección española. El entrenador vasco, que sucede en el banquillo a, ha firmado un contrato de tres temporadas con su nuevo equipo.