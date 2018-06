Ferrando y Lacasa siguen en La Nucía el próximo curso

El Club de Fútbol La Nucía ha anunciado la renovación de su Director Deportivo Kiko Lacasa Sancho y del entrenador César Ferrando. Tras tomar las riendas de la dirección deportiva la pasada temporada, el conjunto nuciero llegó a disputar los playoffs de ascenso a la División de Bronce, después de acabar cuartos en el Grupo VI de Tercera División.

En la rueda de prensa que se celebró en la Ciudad Deportiva Camilo Cano, Kiko se mostró "muy contento por la oportunidad que me vuelve a dar el Club de Fútbol La Nucía. Este club merece estar más arriba de la Tercera División y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas".

El Director Deportivo habló de la planificación de la temporada que viene: "Vamos a intentar mantener un proyecto continuista. Podemos hacer oficial la renovación de César Ferrando y todo su cuerpo técnico al completo. Estamos muy contentos con el equipo que se formó la temporada pasada. Van a seguir con nosotros Mikel Solis, Axo, Sanju, Maiki, José Sánchez, Gabri, Javi Salero, Morgado y Jandro. Aún estamos en conversaciones con otros 2 o 3 jugadores que estuvieron el año pasado. Sería muy bonito mantenerlos aquí y comenzar con el bloque de la temporada pasada".

En cuanto a los posibles fichajes aseguró que "vamos a esperar a que las renovaciones estén claras. Quiero dar prioridad a los jugadores que estuvieron la temporada pasada que tuvieron una actitud ejemplar en todos los sentidos. En caso de que me hiciese falta cubrir alguna posición, tengo una idea clara de los jugadores que me gustarían que vinieran".

El técnico César Ferrando, ex del Atlético de Madrid, continuará la próxima campaña en La Nucía. David Revenga

Hubo tiempo también para hablar del filial nuciero, que consiguió el ascenso la temporada pasada a Primera Regional, después de superar en los playoffs al CDF Canet.

"Es un proyecto que me ilusiona mucho. También va a ser un proyecto continuista, con Toni García como entrenador y varios jugadores que se merecen continuar". Y mostró también un deseo: "intentar conseguir que la gente del fútbol base no vea el primer equipo tan lejos y la mejor manera es tener un equipo filial en la mayor categoría posible para que el salto no sea tan grande".

Por último, Kiko Lacasa explicó que, "pese a que el objetivo es el ascenso, no nos sirve hacerlo de cualquier forma. Como siempre dice nuestro presidente, hay que intentar hacerlo con "traje y corbata". Tenemos la obligación de ser la imagen del fútbol base. Más importante que conseguir el ascenso a Segunda División es seguir creciendo como club".

Los nucieros siguen de vacaciones y volverán a las instalaciones del Camilo Cano a mediados de julio para empezar a preparar una nueva temporada en la localidad alicantina.