Nadal no juega finales, las gana

Solo dos derrotas. El mallorquín amasa un balance de 86 victorias y 2 derrotas en Roland Garros. Tan solo el sueco Robin Soderling, en los octavos de final de 2009, y el serbio Novak Djokovic, en los cuartos de 2015, fueron capaces de hacerle hincar la rodilla

Han sido once años frenéticos, con victorias cómodas, otras no tanto, pero, sorprendentemente, ninguna de las finales de sus once títulos la ha tenido que jugar Nadal a cinco sets, la mejor prueba de su insultante dominio sobre la tierra de París. Sus cuatro victorias sobre Federer, la primera ante Mariano Puerta, la lograda ante Soderling, el primero que se atrevió a destronarle en la central del Bois de Bolougne, o la de anteayer ante Thiem, la undécima, pasan a formar parte del recuerdo de una gesta de leyenda protagonizada por un mallorquín de nombre Rafael Nadal.

01

2005

El 5 de junio conquista su primer grande ante el argentino Mariano Puerta en cuatro sets. Se convierte en el primer tenista en ganar Roland Garros en el año de su debut desde que lo hiciera Mats Wilander en 1982. Es el quinto campeón más joven en la historia del torneo, con 19 años y tres días, solo superado por Chang, Wilander, Borg y Rosewall. Con esta victoria se convertía en el primer jugador desde el austriaco Tomas Muster en 1995 en ganar de forma consecutiva en Montecarlo, Barcelona, Roma y Roland Garros. Tras este triunfo, muchos ya predijeron, y no se equivocaron, de que sería el primero de unos cuantos títulos en la tierra de París. Lo que seguramente nadie se imaginaba es que alcanzaría once títulos. Y a lo mejor nos seguimos quedando cortos.

02

2006

El 11 de junio levanta por segunda vez la Copa de los Mosqueteros al ganar a Federer en cuatro sets. Es el primer tenista que logra dos títulos consecutivos en París en el año de su debut.

03

2007

El 10 de junio se impone por segunda vez en la gran final del torneo parisiense al suizo Roger Federer, en cuatro sets. Se convierte en el único jugador, junto a Borg, en ganar tres veces consecutivas en la historia del torneo. El sueco lo hizo del 78 al 80 del siglo pasado. Con el paso del tiempo iba a dejar su récord en un segundo plano.

04

2008

El 8 de junio se impuso por cuarta vez -tercera ante Federer en la final- en Roland Garros con un resultado más propio de primeras rondas: 6/1, 6/3, 6/0. Es su cuarto título consecutivo en París, hazaña solo alcanzada por Borg (78-81). Es la tercera final de un Grand Slam más corta de la historia tras la de Connors sobre Rosewall en el US Open 74 (6/1, 6/0, 6/1), y la de Vilas a Gottfried en Roland Garros 77 (6/0, 6/3, 6/0). Hacía nueve años que Federer no encajaba un 6/0. Nadal se proclama campeón sin ceder un set, uno de los tres hombres en la historia del torneo capaces de esta gesta, junto a Borg y Nastase.

05

2010

Tras encajar su primera derrota en la tierra de París el año anterior, a manos de Robin Soderling, Nadal volvía a su pista fetiche para protagonizar la gran revancha ante el sueco. La consumó en tres sets y tras dos horas y 18 minutos de juego en la tercera vez que conquista el torneo sin ceder un set. Se sitúa a un solo título de los seis de Borg en París.

06

2011

Después de tres horas y 40 minutos de juego y con una interrupción de diez minutos por la lluvia, Nadal igualó el registro de Borg al sumar su sexto título. Federer encajó su cuarta derrota en una final en París ante el mallorquín y la sexta en un Grand Slam. Nadal, que se impuso en cuatro sets, disputaba su partido 25 con Federer, con un balance en tierra de 12-2 para el de Manacor, diferencia que ha ido aumentando.

07

2012

El 10 de junio, Nadal y Djokovic suspenden la final a las tres horas por la lluvia tras una interrupción de casi dos horas, con 5-3 para Nadal en el cuarto set, con 6/4, 6/3 y 2/6 para el mallorquín. Al día siguiente, Nadal conquista su séptimo título, por 6/4, 6/3, 2/6 y 7/5, tras cuatro horas. Era el 50 título de su carrera, el 36 en tierra y su undécimo grande. Era la quinta final consecutiva de Nadal en un grande, tras Roland Garros, Wimbledon y US Open 2011 y Australia 2012. En ese momento se convierte en el primer jugador de la historia en ganar ocho años seguidos torneos de Grand Slam tras el sueco Borg (74-81), el estadounidense Sampras (93-2000) y el suizo Federer (2003-2010).

08

2013

El 9 de junio de hace ahora cinco años gana la final a David Ferrer por 6/3, 6/2, 6/3 en poco más de dos horas, en una final con muy poca historia. Ferrer, consciente de que estaba ante una tarea de enorme dificultad, acusó además el disputar su primera final de un Grand Slam. Hizo lo que pudo, pero Nadal no tuvo piedad del jugador alicantino, al que siempre ha tenido un profundo respeto. Nunca antes un jugador había ganado ocho veces un mismo Grand Slam y es la primera vez que un tenista gana al menos un título grande durante nueve años seguidos (2005-2013).

09

2014

Tras la decepción que supuso la pérdida de la final del Abierto de Australia ante Wawrinka por un espasmo lumbar, Nadal conquista su noveno título en París al derrotar a Djokovic en cuatro sets y después de tres horas y media de partido. Djokovic acaba con una doble falta, como en la final de 2012. En el tercer juego del cuarto set, Nadal sufre calambres en los gemelos. «Si llega un quinto set no sé qué hubiera pasado», dijo Toni Nadal al final del partido, que revela que durante la celebración del título pidió suero porque apenas se aguantaba de pie, con toda la ceremonia de entrega de trofeos por delante. Con este título igualaba al norteamericano Pete Sampras con catorce grandes, siendo el segundo más joven en alcanzarlos, con 28 años y 5 días, tras Roger Federer, siempre Federer, que los ganó con 27 años y 303 días.

10

2017

El 11 de junio de 2017, doce años y seis días después de que levantara su primera Copa de los Mosqueteros ante el argentino Mariano Puerta, Nadal conseguía su décimo título en Roland Garros, una gesta que en categoría masculina no ha logrado nadie en la historia. Nadal sumó una nueva víctima en la final al derrotar a un Stan Wawrinka que acusó el largo partido de semifinales que tuvo que disputar ante el serbio Novak Djokovic. De los diez títulos, cinco han sido conseguidos ante tenistas suizos, cuatro a Federer y el del 2017 a Stan de Man.

11

2018

Nadal salió triunfante de otra cita con la gloria en la pista Philippe Chatrier, donde defendió su corona y, además consiguió el 17º Gran Slam de su palmarés, tras doblegar a un Thiem novato en estas lides, pero con suficientes recursos para levantar algún día la Copa de los Mosqueteros. El número uno del mundo conquistó este domingo su undécimo título del torneo francés, merced a su victoria en la final por 6-4, 6-3 y 6-2 contra el jugador austriaco después de un partido que apenas duró dos horas y 42 minutos.