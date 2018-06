Las redes se rinden al ´rey de la tierra batida´

La victoria este domingo de Rafa Nadal en la final de Roland Garros ha generado multitud de mensajes en las redes sociales, donde personalidades de los más diversos ámbitos, además de miles de ciudadanos anónimos, han querido felicitar al campeón.





1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sólo 10? No, ¡¡¡ahora 11 Roland Garros!!! No hay tenista en el mundo como tú, Rafa. @RafaelNadal #RolandGarros18

Hola, @NASA_es! Creo que se os ha colado un extraterrestre en la Tierra ???? @RafaelNadal ??

Hello, @NASA! I think an alien has gate-crashed the Earth ???? @RafaelNadal ??#RolandGarros pic.twitter.com/BVxsKZ3al7