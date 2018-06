José Manuel Díaz y José Carlos Núñez, primeros en el Autonómico de contrarreloj

Los ilicitanos José Manuel Díaz y José Carlos Núñez han copado el podio del Campeonato Autonónico de contrarreloj de la categoría élite disputado en Lliria. El bronce fue para Vicent Perales. En la categoría sub 23 venció Alfonso Pla (Beniganim), seguido del ilicitano Juan Sánchez Felipe (Electro Hiper Europa) y de Javier Montaner (PC Campanar). La victoria en élite fue para Joan Font (Centelles Penya Ciclista), seguido de Antonio Jesús Soto, que no puntuaba para el Autonónico.

En la categoría sub 23 femenina, Alba Teruel, Cristina Soler e Isabell Ferreres fueron las mejores, con la noveldense Natalia Fenoll quinta.

Otros resultados

El ciclista alicantino Juan Ayuso se ha proclamado en Lliria campeón autonónico de contrarreloj en categoría cadete. El corredor del Ginestar-Ulbsports ha estado acompañado en el podio por el de Alfaz del Pi, Vicente Granenkamp, y por Andreu Murla. El ganador ha recorrido los 10,650 kilómetros de la prueba en 13-36-33, a una media de 46,995 kilómetros a la hora. Nada menos que un minuto y tres segundos ha sacado al segundo y, 1-10, al tercero. Superioridad del doble campeón de España en ruta y contrarreloj de la temporada pasada.

En féminas, la alteana Cristina Succi ha sido tercera y se ha colgado la plata ya que la segunda clasificada, Marina Garau, es mallorquina. Ha ganado la prueba la valenciana Marina Albert. "No me esperaba este resultado y estoy muy contenta de cómo me ha salido la carrera", comentaba nada más bajar del podio la corredora del Guijarro Dqagro.es.

En la categoría junior el triunfo ha sido para la ciclista sanvicentera Sofía Martínez. Le ha acompañado en el podio Paula Soler y Susana Pérez. Por un segundo ha ganado la corredora del Guijarro Dqagro.es el oro. "Ha sido una sorpresa para mí y todavía no me lo creo", señaló la vencedora.

En la categoría masculina, el manchego Fernando Tercero, del Giménez Ganga Primoti-Toc, ha sido el mejor, por delante del valenciano Roque Lloret, del Castillo de Onda que se ha llevado la medalla de oro, y de Edgar Teno.