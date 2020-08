Carmen Cazaña dona al MACA su colección de libros

Puso una pica en Flandes en Alicante cuando en 1976, un momento político y social decisivo, demostró su valentía y su amor por el arte al abrir la Galería 11, un pequeño espacio en la calle Belando que congregó a algunos de los grandes artistas de la época. Eusebio Sempere, Lucio Muñoz, Luis Gordillo, Juan Uslé o Josep Guinovart, entre otros muchos, pasaron por la ciudad gracias a los contactos, y también a la tozudez, de esta emprendedora nata.

Cuando cerró la galería en 1999, atesoraba una ingente biblioteca en la que fue recogiendo libros, catálogos, revistas y folletos, que la galerista ha querido depositar en el MACA para ponerla a disposición de los lectores en el museo. «Como yo he trabajado siempre con obra contemporánea, creo que ese es el sitio más adecuado», asegura.

Son más de 800 obras y documentos los que se encuentran en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, donde ya se han catalogado. «Es un poco de todo, pero sobre todo catálogos porque tuve siempre muy buenos contactos; yo tenía una galería modesta, pero trabajé a fondo sabiendo lo que estaba haciendo, con grandes artistas y amándolo con toda mi alma».

Nacida en Málaga, criada en Cádiz y afincada en Alicante, tuvo que esperar a cumplir 12 años para matricularse en Bellas Artes porque antes no podía. Es decir, que el arte ya lo tenía en vena. «Fui muy atrevida, muy valiente; no me ayudó nadie ni económicamente ni en ningún sentido», afirma. «Yo tenía claro lo que quería, prefería que no interviniera nadie y creo que dio resultado».

La historia de la Galería 11 es la historia del arte en Alicante. «Se convirtió en la galería de las tertulias y si Alicante respondiera yo abriría otro espacio, aunque no hubiera sido galería, pero sí relacionado con el arte».

Para el MACA, el fondo donado «pone de manifiesto la importancia de la trayectoria profesional de Carmen Cazaña y el importante papel que desarrolló la Galería 11 en el advenimiento de la modernidad en Alicante».

Pero eso no es todo. La galerista afirma que todavía guarda en las estanterías de su casa una gran cantidad de libros y catálogos de los que, dice, le cuesta más desprenderse. «Son los que me dedicaron los artistas, pero cuando yo falte irán a parar también al MACA».