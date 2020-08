Crystalzoo convence al jurado y al público en los premios Architizer

El jurado está

formado porcomo Steven Hall, Sou Fujimoto, Winy Maas y Michel Rojkind; la fotografía, como Iwan Baan; la comunicación y la cultura, caso de los comisarios del MOMA, críticos de Tashen, The Wall Street Journal y The New York Times, entre otros; o la tecnología y la innovación, con empresas como Microsoft y Kickstarter.

"No nos esperábamos los dos premios y para nosotros es muy significativo que un jurado de esa categoría se haya decantado por nuestro proyecto; el jurado es el que nos da credibilidad", ha apuntado el arquitecto, cuyo proyecto ha competido con otros cuatro edificios, ubicados en Canadá (Reception Pavilion of Québec's National Assembly, de Provencher_Roy), Estados Unidos (Rescue Company 2, de Studio Gang), Suecia (Kristallen - Kiruna City Hall, de Henning Larsen Architects) y Francia (Woody, de Atelier du Pont).

"Desde CrystalZoo -ha manifestado Campos- agradecemos a todos aquellos que nos han ayudado con su voto a conseguir este galardón internacional, al municipio de La Nucia y a la Diputación de Alicante, por su confianza, a la empresa constructora Prace por su buen hacer. Este premio es de todos. Marca la calidad de la nueva arquitectura que se está desarrollando en la Comunidad Valenciana, alejada de grandes presupuestos, mas sostenible y optimista".