Extremoduro aplaza su gira hasta mayo de 2021

El grupo Extremoduro ha anunciado que su gira de despedida, que tenía previsto recalar en ocho ciudades españolas y que fue aplazada el pasado mes de mayo al otoño, se realizará finalmente, si la pandemia lo permite, en mayo de 2021.

"Ya está claro que en otoño no vamos a poder hacer la gira. La próxima cita será en mayo del año que viene si la pandemia lo permite. Haremos igual que ahora, un mes antes de empezar no tendrá que haber ninguna restricción de ningún tipo, ni mascarillas ni geles ni distanciamiento", ha señalado Robe Iniesta, fundador del grupo, en un comunicado.

Iniesta ha indicado que las fechas concretas se darán a conocer en cuanto las confirmen, pero ha adelantado que seguramente empezarán el 14 de mayo y acabarán a final de julio, "más o menos como estaba previsto para este año".

No obstante, el músico placentino ha anunciado que el orden de los conciertos cambiará ligeramente y que espera que la próxima semana pueda estar todo cerrado.

Originalmente Extremoduro iba a actuar en Valencia, Murcia, Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela, Cáceres, Barcelona y Bilbao.

Extremoduro había exigido a la promotora Live Nation, como condición, que devolviera el dinero de las entradas a quien lo solicitase, aunque no estuvieran anunciadas nuevas fechas concretas, algo que parece esta haciendo, aunque Iniesta ha criticado que la empresa no este informando con claridad sobre los plazos.

"Parece que tienen algún tipo de alergia a la palabra devolución. En el comunicado que sacaron ni siquiera la mencionaban. Encima, querían que lo firmáramos conjuntamente. ¡Hace falta ser zoquetes! No ganan nada con esto, solo tocar los cojones. Y no creo que sea el mejor momento. Espero no tener que volver a reconvenirles", ha advertido el músico extremeño.