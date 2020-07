Aitana y Morat estrenan 'Más de lo que aposté', su segunda colaboración

La banda de origen colombiano Morat vuelve a unir fuerzas con Aitana en 'Más de lo que aposté', su segunda colaboracíon juntos después de que el grupo latino y la exconcursante de OT ya triunfaran el pasado año con otro tema, 'Presiento'.

"A veces somos, a veces no / Un día es odio, otro es amor / Y la razón, la razón yo no la conozco / Pero contigo siempre vuelvo a caer / Entre un te quiero y un nunca más / Entre la espada y la pared cuando no estás / Y la razón, la razón yo no la conozco Pero contigo siempre vuelvo a perder / Más de lo que aposté ", reza el estribillo de esta nuevo tema cuyo videoclip de la nueva canción ha visto la luz este jueves a las 02:00 a.m.

Una nueva colaboracíon de altura para Aitana, después de sus dúos con artistas como David Bisbal o Reik, que llega después de que la joven cantante lanzara el viernes 24 de julio su álbum 'Play Tour: En directo'.