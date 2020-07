Los estrenos de Netflix España para este mes de agosto

¿Qué novedades nos depara Netflix este mes de agosto en España? Aunque muchos están disfrutando de las playas y piscinas en este extraño verano, marcado por la pandemia del covid-19, la plataforma, que cuenta ya con cerca de 140 millones de suscriptores, no se queda corta con los estrenos. El mes de agosto nos trae un amplio catálogo de estrenos de Netflix en el que podemos encontrar películas, series y documentales para todos los gustos. Aquí van las principales novedades que podremos disfrutar, por categorías y fechas:

PELÍCULAS



3 agosto: Slender Man

Slender Man es una película de terror sobrenatural estadounidense de 2018 dirigida por Sylvain White y escrita por David Birke, basada en el personaje ficticio del mismo nombre. La película está protagonizada por Joey King, Julia Goldani Telles, Jaz Sinclair y Annalise Basso, con Javier Botet como la criatura titular.



4 agosto: La monja

La Monja (título original en inglés: The Nun) es una película estadounidense de terror sobrenatural gótico dirigida por Corin Hardy. El guion fue escrito por Gary Dauberman y James Wan.? Es una película derivada de The Conjuring 2 (2016) y la quinta entrega de la saga The Conjuring. Está protagonizada por Demián Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet y Bonnie Aarons, repitiendo el papel de Valak/La monja.



5 agosto: Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo

Una película interactiva con los protagonistas de la sitcom Unbreakable Kimmy Schmidt que emplea una tecnología similar a la del episodio Bandersnatch de Black Mirror, de modo que cada espectador puede elegir el devenir de la historia.



7 agosto: Work it

La nueva película original de Netflix al más puro estilo Step Up protagonizada por Sabrina Carpenter, Liza Koshy, Keiynan Lonsdale y Jordan Fisher, entre otros. En el adelanto, que puedes ver encima de estas líneas, vemos a Quinn Ackerman, una chica que ha soñado siempre en entrar en el equipo de baile del instituto. Sin embargo, es rechazada porque básicamente no sabe bailar. Por esto mismo, decide reunir a un grupo de bailarines inadaptados para formar su propia banda y hacerse con el preciado premio de la competición de baile.



14 agosto: Project Power

Película de superhéroes original de Netflix dirigida por Ariel Schulman y Henry Joost, producida por Eric Newman y Bryan Unkeless, y escrita por Mattson Tomlin. Está protagonizada por Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt y Dominique Fishback en los papeles principales junto a Machine Gun Kelly , Rodrigo Santoro, Amy Landecker y Allen Maldonado.



28 agosto: Orígenes secretos

Dos policías (Javier Rey, Antonio Resines) y dos frikis de los cómics y el cosplay (Brays Efe, Verónica Echegui) a la caza de un asesino que se inspira en supehéroes.

SERIES

6 agosto: The Rain T3

7 agosto: Alta mar T3

7 agosto: Sunset: La milla de oro T3

21 agosto: Lucifer T5 (Parte 1)

25 agosto: Cleptómanas T2

27 agosto: Aggretsuko T3

DOCUMENTALES

5 agosto: Anelka: El incomprendido