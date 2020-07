«Descubrí la novela de Giacomo Mazzariol encima del escritorio de mi agente Jean Paul Bosco y me di cuenta de lo importante que era la historia, me enamoré totalmente de la simplicidad del estilo. El libro había vendido más de 250.000 copias y captado la atención de medios de comunicación de todo el mundo. Fabio Bonifacci, un guionista de renombre y con gran experiencia, ha adaptado la novela al guión, manteniendo la estructura esencial y dándole profundidad a los personajes». En esos términos se expresó el director italiano Stefano Cipani cuando le preguntaron en el Festival de Venecia por las razones por las que había decidido dirigir Mi hermano persigue dinosaurios, que se convirtió, apenas estrenada en los cines, en un gran éxito de público y crítica, conquistando el premio del cine para niños del Sindicato de Cine Italiano, el galardón al mejor largometraje juvenil de Europa, el David Di Donatello a la mejor producción y el Berenice.

La historia cobra auténtica vida cuando una familia se reúne para hacer un anunció al estilo más tradicional que cabía esperar. Resulta que el clan, integrado por el padre, la madre, dos hijas de nueve y seis años, y el más pequeño, Jack, de cuatro va a tener otro hijo. Jack está totalmente emocionado: ¡el final de la tiranía de sus hermanas, por fin un chico con quien jugar! Cuando el bebé nace, Jack percibe algo extraño. La sonrisa forzada de sus padres ante sus parientes y sobre todo cuando se abrazan en silencio pensando que nadie los ve. Los Mazzariol le explican que Gio, su nuevo hermanito, es especial, tiene síndrome de Down. Sus hermanas se miran sorprendidas, pero Jack ya lo tiene todo calculado: su hermanito es un superhéroe. Ahora sólo tiene que descubrir cuáles son sus superpoderes.

«He escogido cuidadosamente a mi equipo, caras y estilos peculiares para darle al proyecto la magia que necesita. Me he inspirado en personajes de Walt Disney, Tim Burton, Federico Fellini y Paul Thomas Anderson. La historia es tan auténtica y real que no es necesario añadir ningún elemento para hacerla especial», asegura el realizador.

«En cuánto a la puesta en escena, he decidido optar por planos largos, como en el cine de Orson Wells, Peter Bogdanovich o Roy Andersson».