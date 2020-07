El castillo se estrena con teatro del Siglo de Oro

Una comedia en verso de la compañía madrileña con sello alicantino Los Martes No, La Infanta y Apolo, es la obra elegida para su estreno absoluto hoy a las 20 horas en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante. La función, de entrada gratuita para un aforo limitado a cien personas al aire libre, es también la primera representación teatral en la fortaleza con las nuevas medidas que impone el coronavirus y se enmarca en la programación cultural de verano A la llum del castell de la Concejalía de Cultura.

Los Martes No es una compañía joven cofundada por la actriz de San Vicente del Raspeig María Gregorio, Anaïs Bleda y Natalia Llorente, que el pasado año ganó Almagro Off, el certamen para directores noveles del festival de teatro clásico manchego con la adaptación de una obra del siglo XVII, La Margarita del Tajo que dio nombre a Santarén, que llevaron después a Madrid y Londres y con la que en enero de este año llenaron el Teatro Principal de Alicante.

«Para nosotras estar en Alicante es estar en familia, es nuestro talismán después de la buena acogida que tuvimos», indica la directora de la obra, mientras la actriz alicantina dice estar «feliz» de volver a actuar en su tierra y «hacer teatro al aire libre en estos tiempos donde todo está temblando».

En esta ocasión, el texto de teatro breve (25 minutos) que estrenan en Alicante, La Infanta y Apolo, es una comedia escrita en verso sobre el mito de Dafne y Apolo, una adaptación libre de Bleda basada en poemas de Sor Juana Inés de la Cruz a partir de una fábula de Jacinto Polo de Medina, ambos autores del Siglo de Oro. En la obra, una pintora que no sabe pintar debe retratar a una infanta de belleza y carácter particular a quien Apolo no consigue enamorar.

«Lo que nos gusta es descubrir autores, y especialmente autoras porque son más desconocidas, que tienen obras muy buenas que no se han representado y siempre tienen mensaje. Eran las feministas de la época y nos motiva mucho rescatarlas, es un nicho por explorar frente a otros autores masculinos», destaca María Gregorio, que explica que en esta función de teatro breve a la protagonista –que encarna Irene Gómez– no le gusta cómo le trata el escultural Apolo y es capaz de convertirse en laurel antes de doblegarse ante él. «En 1600 ya se hablaba del empoderamiento femenino y de la posibilidad de no sucumbir a un hombre», relata la actriz, que cree que trasladar ese mensaje en forma de comedia es «lo mejor para situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahora».



Del clásico al contemporáneo

Esta es la tercera obra que pone en escena Los Martes No, con querencia por las obras en verso de autoras del Siglo de Oro. «Rescatar a autoras poco conocidas es un objetivo de la compañía y esta es una obra muy divertida de enredo», subraya Anaïs Bleda, que reafirma su predilección por el teatro clásico –«nos encanta», indica–, pero no descarta el teatro posdramático: « Tenemos también proyectos más contemporáneos para poner en marcha», apunta, siempre enmarcado en un teatro «sincero que haga reflexionar, ya sea con la comedia o el drama».