Música, visitas guiadas y cenas-espectáculo en el Castillo de Santa Bárbara

La Concejalía de Cultura de Alicante, en colaboración con los promotores Pepe Ten (Shiroten), José Piñero (Producciones Baltimore) y Sara Rivera (Amamusic - Meet & Live), han presentado esta mañana la programación cultural que ofrecerá el castillo de Santa Bárbara durante el verano bajo el epígrafe de "A la llum del castell".



La oferta se amplía a una treintena de actividades, algunas gratuitas, que incluyen visitas guiadas al castillo, conciertos, cenas-espectáculo y una representación teatral, siempre teniendo muy presente las restricciones que aconsejan las autoridades sanitarias por la pandemia del coronavirus.



El grueso lo forman las actuaciones musicales a través de tres ciclos principales de conciertos: Noches del Castillo (organizada por Producciones Baltimore, los responsables del Low Festival de Benidorm), Noches Mágicas (Shiroten-Jardines de Abril) y Live The Roof (Amamusic-Meet and Live).



Todos ellos se realizarán en la plaza de armas del castillo a partir de las 20.30 horas, en un espacio de 860 metros cuadrados al aire libre, que admitirá un aforo máximo de 250 personas por acto (salvo el ciclo Live the Roof, de hasta 150 personas) y la salida del público está prevista para las 00,30 horas. Las entradas están disponibles en las plataformas on-line de las productoras.



Noches del Castillo:

- 12 de agosto: Rufus T. Firefly

- 3 de septiembre: The Limboos



Noches Mágicas:

- 30 de julio: Pasión Vega

- 31 de julio: La Porteña Tango

- 13 de agosto: Homenaje a Pavarotti

- 21 de agosto: Arcángel



Live the Roof

- 2 de agosto: Shuarma

- 20 de agosto: Full

- 27 de agosto: Veintiuno

- 29 de agosto: Sienna

- 4 de septiembre: Carmen Boza





Actividades gratuitas

Cenas con espectáculo

Además, habrá un ciclo gratuito (Noches de Luna-Jazz) en colaboración con elen la zona del Baluarte de la Reina, con tres fechas de conciertos, y una representación teatral, también de acceso libre limitado al aforo, con la compañía, que representará el 24 de julio la obraLa cafetería-restaurante de la fortaleza también ofrece las noches de cena con espectáculo en la Plaza de Armas del castillo los sábados de julio y agosto, a través del restaurante El Sorell, con el siguiente programa:

11 de julio: The Liverpool Band # homenaje Beatles

18 de julio: Abba Elite #tributo Abba

25 de julio : Tributo Queen

1 de agosto: Trivox # tributo Il Divo

9 de agosto: Tributo Sabina

17 de agosto: Albaladre

22 DE AGOSTO: Ciudad Canalla# pop español 80'